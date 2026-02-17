وزارة الاقتصاد تطلق "المكتب الوطني للمساعدة التجارية" لدعم المؤسسات اللبنانية

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، المكتب الوطني للمساعدة التجارية (The National Trade Help Desk)، وهو منصة تهدف إلى دعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) في لبنان.



حفل الإطلاق حضره الوزير الدكتور عامر البساط، و سفير كندا في لبنان وسوريا غريغوري غاليغان، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، إلى جانب ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والزراعة وعدد من الخبراء والمهتمين، فيما تقدّم المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبي حيدر بعرض عمليّ جول آلية عمل المنصة.



في كلمته، وصف الوزير البساط المبادرة بأنها" أكثر من مجرد تحديث تقني"، قائلاً: "قد يبدو هذا المشروع تقنياً في طبيعته، لكنه تحديث هيكلي ضمن مسار إصلاحي أشمل". وأضاف مشدداً على" أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 90–95% من الشركات الخاصة وتوظف نصف القوة العاملة"وقال: ان "هذه المؤسسات تخلق فرص عمل، وتحافظ على حيوية الأسواق، وتبتكر غم التحديات. الكثير منها يواجه صعوبات ليس فقط في الحصول على التمويل، بل أيضاً في التعامل مع الإجراءات المعقدة".

