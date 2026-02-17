الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العميل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الاقتصاد تطلق "المكتب الوطني للمساعدة التجارية" لدعم المؤسسات اللبنانية
أخبار لبنان
2026-02-17 | 08:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزارة الاقتصاد تطلق "المكتب الوطني للمساعدة التجارية" لدعم المؤسسات اللبنانية
أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، المكتب الوطني للمساعدة التجارية (The National Trade Help Desk)، وهو منصة تهدف إلى دعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) في لبنان.
حفل الإطلاق حضره الوزير الدكتور عامر البساط، و سفير كندا في لبنان وسوريا غريغوري غاليغان، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، إلى جانب ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والزراعة وعدد من الخبراء والمهتمين، فيما تقدّم المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبي حيدر بعرض عمليّ جول آلية عمل المنصة.
في كلمته، وصف الوزير البساط المبادرة بأنها" أكثر من مجرد تحديث تقني"، قائلاً: "قد يبدو هذا المشروع تقنياً في طبيعته، لكنه تحديث هيكلي ضمن مسار إصلاحي أشمل". وأضاف مشدداً على" أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 90–95% من الشركات الخاصة وتوظف نصف القوة العاملة"وقال: ان "هذه المؤسسات تخلق فرص عمل، وتحافظ على حيوية الأسواق، وتبتكر غم التحديات. الكثير منها يواجه صعوبات ليس فقط في الحصول على التمويل، بل أيضاً في التعامل مع الإجراءات المعقدة".
أخبار لبنان
الاقتصاد
"المكتب
الوطني
للمساعدة
التجارية"
المؤسسات
اللبنانية
التالي
لجنة الإدارة والعدل: لإعداد صيغة مبنية على ما قررته لجنة الصحة بشأن إقتراح تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية
البستاني ممثّلًا الرؤساء الثلاثة في احتفال اليوم الوطني لجمهورية صربيا في بيروت
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-02-12
مراقبو وزارة الاقتصاد في النبطية سطروا محاضر ضبط ونبهوا المحال التجارية لعدم الالتزام بالأسعار والقوانين
اقتصاد
2026-02-12
مراقبو وزارة الاقتصاد في النبطية سطروا محاضر ضبط ونبهوا المحال التجارية لعدم الالتزام بالأسعار والقوانين
0
أخبار لبنان
2025-12-22
وزير الدفاع الإيطالي التقى منسى: ملتزمون بدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية
أخبار لبنان
2025-12-22
وزير الدفاع الإيطالي التقى منسى: ملتزمون بدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية
0
أخبار لبنان
2025-12-10
الصايغ لـ"حوار المرحلة": يمكننا منافسة الاقتصاد الإسرائيلي بمساعدة العرب..وللسلام شروطه
أخبار لبنان
2025-12-10
الصايغ لـ"حوار المرحلة": يمكننا منافسة الاقتصاد الإسرائيلي بمساعدة العرب..وللسلام شروطه
0
أخبار لبنان
2026-01-02
قرار لدريان بتأليف مجلس عُمدة "مؤسسة هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية" التابعة لدار الفتوى
أخبار لبنان
2026-01-02
قرار لدريان بتأليف مجلس عُمدة "مؤسسة هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية" التابعة لدار الفتوى
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء
0
أمن وقضاء
13:19
تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
13:19
تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:06
وزير المال ياسين جابر: وصلنا إلى أزمة متصاعدة وقطاع عام مشلول ويعاني وكان لا بد من قرار وحصل تفاوض مع العسكريين واجتماع في وزارة الدفاع وكان التوجّه لإقرار الزيادة وتفهّم المجتمعون ان إقرارها من دون مداخيل سيعرّض البلد لأزمة
خبر عاجل
06:06
وزير المال ياسين جابر: وصلنا إلى أزمة متصاعدة وقطاع عام مشلول ويعاني وكان لا بد من قرار وحصل تفاوض مع العسكريين واجتماع في وزارة الدفاع وكان التوجّه لإقرار الزيادة وتفهّم المجتمعون ان إقرارها من دون مداخيل سيعرّض البلد لأزمة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-01
كيف غيّرت الحروب وجه تجارة المخدرات العالمية؟
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-01
كيف غيّرت الحروب وجه تجارة المخدرات العالمية؟
0
آخر الأخبار
2025-09-27
لاريجاني: سلوك الكيان الصهيوني أصبح أكثر وضوحًا للشعوب واتضح اليوم صدق ما قاله السيد حسن نصرالله منذ عقود
آخر الأخبار
2025-09-27
لاريجاني: سلوك الكيان الصهيوني أصبح أكثر وضوحًا للشعوب واتضح اليوم صدق ما قاله السيد حسن نصرالله منذ عقود
0
فنّ
2026-02-14
بسبب خلافات بشأن غزة... سحب أعمال من مهرجان برلين السينمائي الدولي
فنّ
2026-02-14
بسبب خلافات بشأن غزة... سحب أعمال من مهرجان برلين السينمائي الدولي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء
0
أمن وقضاء
13:19
تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
13:19
تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
تمويل زيادة الرواتب بين الضرائب والإصلاحات… من يدفع الكلفة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
تمويل زيادة الرواتب بين الضرائب والإصلاحات… من يدفع الكلفة؟
0
أخبار لبنان
07:15
احتجاجًا على قرارات الحكومة… مواطنون يغلقون الطرق في مناطق لبنانية متعددة
أخبار لبنان
07:15
احتجاجًا على قرارات الحكومة… مواطنون يغلقون الطرق في مناطق لبنانية متعددة
0
أخبار دولية
06:33
إيران تقول إن أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا بد أن يتضمن رفع العقوبات
أخبار دولية
06:33
إيران تقول إن أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا بد أن يتضمن رفع العقوبات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
23:55
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
23:55
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
آخر الأخبار
14:36
معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب
آخر الأخبار
14:36
معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب
3
خبر عاجل
10:58
دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
خبر عاجل
10:58
دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
4
خبر عاجل
14:52
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
خبر عاجل
14:52
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
5
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
6
اقتصاد
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
اقتصاد
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
7
خبر عاجل
15:01
وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها
خبر عاجل
15:01
وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها
8
حال الطقس
03:16
منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان
حال الطقس
03:16
منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More