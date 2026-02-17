شحادة تعليقا على ما حصل في جلسة مجلس الوزراء: لو كنت موجودا لكنت رفضت زيادة الضرائب والرسوم

علق وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، على منصة "أكس"، على ما حصل في جلسة مجلس الوزراء أمس.



وكتب على منصة "أكس": "أود التشديد على أنني لم أكن موجودا في الجلسة، إذ كنت قد غادرتها في السابعة مساء، أي بعد ثلاث ساعات ونصف ساعة على انطلاقها، بناء على طلب رئيس الجمهورية، لحضور حفل استقبال رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية. لهذا السبب، لم أشارك في نقاش ملف الضرائب، وتجدر الإشارة إلى أنه، وقبل الجلسة، علمنا أن القرارات ستعرض على الوزراء مع مهلة زمنية لدراستها، وليس لإقرارها في الوقت نفسه. وعلى هذا الأساس، قبلتُ مغادرة الجلسة".



وأضاف: "لو كنت موجودا، لكنت رفضت زيادة الضرائب والرسوم، إذ إن ملفا كهذا يجب أن يقدم، على الأقل، قبل أسبوع، لإتاحة دراسته واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء الدراسات المرفقة".



وتابع: "⁠لم تعرض أي إجراءات إصلاحية في القطاع العام أو الإدارات العامة. كما لم نلحظ أي إجراء جدي للإصلاح في دوائر الدولة منذ سنة حتى اليوم، بما يبرر أو يمهد لزيادة أي رسوم".



وأشار الى أنه "قبل الموافقة على فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، يجب دراسة أثرها الاقتصادي على غلاء المعيشة والفئات الاجتماعية، ومراجعة البدائل المتاحة كافة، وفي مقدمها زيادة الواردات من خلال تحسين تحصيل الضرائب والرسوم الحالية".