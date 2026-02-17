الأخبار
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الإضراب العام الخميس والجمعة
أخبار لبنان
2026-02-17 | 16:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الإضراب العام الخميس والجمعة
إجتمعت الهيئة الإدارية (المنتخبة أصولا) لرابطة موظفي الإدارة العامة في وزارة التربية والتعليم العالي، ووزعت المهام (بحسب النظام الداخلي للرابطة) وجاءت كما يأتي: رائد حمادة رئيسا، ربيع بيطار نائبا للرئيس، وليد الشعار أمينا للسر، جوسلين يمين مفوض حكومة، ماري عيسى أمينا للصندوق، علي صالح محاسبا.
ومن ثم بحثت الهيئة الادارية في مقررات الحكومة ووصفتها بـ"الالتفاف على الحقوق".
كما ورفض الحاضرون الزيادات الضريبية، وخصوصا ضريبة TVA والرسوم الجديدة على المحروقات والتي تهدف في شكل أساسي لتحقيق واردات لسد الفجوة المالية بما يخدم المصارف، وجعل المواطنين يدفعون ثمن الخسائر التي سبّبت الانهيار السابق.
وأكدت الهيئة الادارية في بيان، أنها "ستستمر بالمطالبة بحقوقها ويتوجب على الحكومة تأمين الواردات بعيدا من جيوب المواطنين، ومن المصادر التي لطالما نادت بالتوجه اليها، وتأكيد رفض وضع الموظفين بمواجهة المواطنين".
وقال البيان: "نكرر تأكيد المطالب المحقة الآتية باعتبارها الحدّ الأدنى الآن:
- مشاركة ممثلين عن الرابطة في لجنة إعداد سلسلة الرتب والرواتب وأي اجتماع يخص تحسين الرواتب.
- إعطاء 10 رواتب فورا، ومن دون انتظار إقرار قوانين مجحفة في مجلس النواب.
- إعطاء صفائح بنزين إسوةً بغيرها من الأسلاك في الدولة.
- حصر الدوام بأربعة أيام عمل من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة الثانية بعد الظهر".
وعليه، أعلنت الرابطة التوقف عن العمل والإضراب العام الخميس والجمعة 19 و20 شباط الحالي في كل الإدارات العامة، مشيرة الى أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات.
أخبار لبنان
رابطة موظفي الإدارة العامة
الإضراب
ضريبة TVA
المحروقات
