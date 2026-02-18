الأخبار
الحجّار عرض وحاصباني لشؤون إنمائيّة

2026-02-18 | 12:25
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، النائب غسان حاصباني، وتم التداول في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية وخدماتية.

كما استقبل رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي، وجرى عرض لآلية عمل المصلحة وسبل تسهيل المعاملات وتحسين مستوى الخدمات.

