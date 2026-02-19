موظفو أوجيرو: الثلثاء 24 الحالي "يوم الغضب والرفض"

أعلنت النقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان - أوجيرو، أن يوم الثلثاء 24 الحالي هو "يوم الغضب والرفض"، وسيتم التجمع عند العاشرة صباحا في المركز الرئيسي – بئر حسن.

وأكدت في بيان "عدم التراجع عن ثوابتنا: "تعديل المادة 49: لاانتقال بلا حصانة تشريعية تضمن المكتسبات بتعديل القانون، حماية التعويضات: تعويضنا خط أحمر ولن نسمح بتبخرها كما تبخرت الودائع. خصوصًا تعويضات مفاعيل القانون 161، تثبيت المياومين: حل نهائي وشامل، الأمن الصحي: استمرارية الصندوق الصحي".