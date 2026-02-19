سامي الجميل بحث وميشال ضاهر في ملف حصر السلاح وتعزيز سيادة الدولة

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، النائب ميشال ضاهر بحضور الأمين العام وليد فارس.وتناول الاجتماع المستجدات السياسية الراهنة في المنطقة وتداعياتها على لبنان، كما جرى البحث في ملف حصر السلاح بيد الدولة وضرورة تطبيق القرارات ذات الصلة بما يعزز سيادة الدولة وهيبتها.وأكد المجتمعون "أهمية تكثيف التواصل والتنسيق في المرحلة المقبلة، بما يساهم في توحيد الجهود وتحصين الساحة الداخلية وتحقيق المصلحة الوطنية العليا في ظل التحديات القائمة".