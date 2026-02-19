الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لقاءات ديبلوماسية وقضائية ووظيفية في قصر بعبدا... الرئيس عون تلقى دعوة لزيارة البرازيل ولترؤس مؤتمر باريس

أخبار لبنان
2026-02-19 | 08:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لقاءات ديبلوماسية وقضائية ووظيفية في قصر بعبدا... الرئيس عون تلقى دعوة لزيارة البرازيل ولترؤس مؤتمر باريس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
9min
لقاءات ديبلوماسية وقضائية ووظيفية في قصر بعبدا... الرئيس عون تلقى دعوة لزيارة البرازيل ولترؤس مؤتمر باريس

اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي المقرر عقده في باريس في 5 آذار المقبل، "سيهدف الى إعادة التأكيد على الدعم السياسي والمالي والتقني الذي يقدمه المجتمع الدولي لهذه المؤسسات، وحشد دعم دولي منسق ومتوقع بما يتماشى مع الأولويات المحددة".

موقف الرئيس ماكرون جاء في رسالة وجهها الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، دعاه فيها الى مشاركته في ترؤس المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي، سلمها اليوم الى الرئيس عون السفير الفرنسي في بيروت  هيرفيه ماغرو في قصر بعبدا.

وجاء في الرسالة:

"فخامة الرئيس،

في سياق التزام فرنسا الدائم بدعم استقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، وكما كنا قد اتفقنا خلال زيارتي لكم عقب توليكم مهامكم، يشرفني أن أدعوكم إلى المشاركة إلى جانبي في رئاسة المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، الذي سيُعقد في باريس بتاريخ 5 آذار/مارس 2026، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية بصفتهم أعضاء في اللجنة الخماسية.

إن مشاركتكم الشخصية في هذا المؤتمر ستشكّل إشارة سياسية قوية تعكس متانة الروابط التي تجمع فرنسا بلبنان، وتمسّكنا المشترك باستقرار بلدكم والاستعادة الكاملة لسيادته.

وتحت سلطتكم، وفي ظل سياق أمني لا يزال هشًّا، يضطلع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بدور محوري في ضمان سيادة الأراضي اللبنانية واستقرارها، وتعزيز سلطة الدولة، واستعادة احتكارها للسلاح.

ومع استعداد لبنان لمغادرة قوات اليونيفيل في عام 2027، سيهدف المؤتمر إلى إعادة التأكيد على الدعم السياسي والمالي والتقني الذي يقدّمه المجتمع الدولي لهذه المؤسسات، وحشد دعم دولي منسّق ومتوقّع، بما يتماشى مع الأولويات المحددة.

وإنني إذ أُعرب عن ارتياحي للتنسيق الوثيق بين فرق عملنا الذي أتاح عقد هذا المؤتمر، أقترح أن نفتتح أعماله معًا. وسيشكّل هذا الأمر للدول المشاركة مناسبة لتحديد التزاماتها، لا سيما المالية منها، دعما للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بما يتيح تنسيق هذه المساعدات بصورة أفضل، وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا، وتعزيز الأثر الجماعي للتعبئة الدولية استجابةً للاحتياجات المعبَّر عنها على مدى خمس سنوات.

ويسعدني كذلك أن أدعوكم إلى مأدبة غداء في 5 آذار على هامش المؤتمر، لمواصلة تبادل الآراء بشأن مختلف القضايا المتعلقة بلبنان، سواء ما يتعلق منها بعلاقاتنا الثنائية، أو بخصوص الوضع الإقليمي.

إيمانويل ماكرون"

دعوة لزيارة البرازيل

ديبلوماسيا أيضا، تسلم الرئيس عون من سفير البرازيل في لبنان TARSICIO COSTA، رسالة خطية من الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا تضمنت دعوة رسمية لزيارة البرازيل بهدف تعميق الشراكة التاريخية بين البلدين.

وجاء في رسالة الرئيس البرازيلي:

"ان البرازيل ولبنان متحدان بروابط تاريخية وعاطفية عميقة، تقوم على الإنسانية، ويعود ماضينا المشترك الى رحلة الامبراطور البرازيلي، دوم بيدرو الثاني، الى لبنان في نوفمبر 1876. ان هذه الزيارة التاريخية، التي كانت نقطة الانطلاق لموجة الهجرة اللبنانية الكبيرة  الى البرازيل خلال العقود التالية، ترمز بالنسبة للبرازيل الى بداية التزام متبادل لبناء مستقبل مشترك.

وعلى هذا الأساس، استطاعت امتانا، على مدى اكثر من 80 عاما من العلاقات الدبلوماسية، إقامة  حوار وتعاون متينين، يسترشدان بالصداقة والاحترام.

ومن اجل تعميق شراكتنا، أوجه الى فخامتكم الدعوة للقيام بزيارة رسمية الى البرازيل في العام 2026، في موعد سيتم الاتفاق عليه، حيث ستكون لدينا الفرصة للاحتفال معا بالذكرى المائة والخمسين لرحلة العاهل البرازيلي".

واعرب الرئيس عون عن شكره على دعوة الرئيس البرازيلي، منوها بالعلاقات التي تربط بين "البلدين الصديقين لا سيما مع وجود ما يربو عن 8 ملايين لبناني او متحدر من اصل لبناني في الولايات البرازيلية". ولفت الى "أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان والبرازيل، إضافة الى ما يجمع بين الشعبين من وشائج القربى والصداقة".

مشموشي 

الى ذلك، عرض الرئيس عون مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي أوضاع العاملين في القطاع العام ومشروع القانون الذي اعده مجلس الخدمة المدنية لتصحيح الأجور في القطاع العام.

قسم يمين رؤساء غرف الشورى

وبعد صدور مرسوم تعيينهم رؤساء غرف لدى مجلس شورى الدولة، اقسم القضاة: فاطمة الصايغ، وطوني فنيانوس وعبد الله احمد وميراي داود، اليمين امام رئيس الجمهورية، في حضور وزير العدل المحامي عادل نصار ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل. وردد القضاة الأربعة القسم الاتي:

"أقسم بالله العظيم بان أقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة وإخلاص وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله".

وبعد القسم، اجتمع الرئيس عون في حضور الوزير نصار والقاضي الجميل، مع القضاة الأربعة، مؤكدا استقلالية القضاء الإداري بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الشرعية وسيادة القانون، وضرورة التشدد في صون حقوق المواطنين وتسريع البت في الدعاوى ذات الطابع المعيشي والخدماتي لما لها من اثر مباشر على ثقة الناس بالدولة".

وشدد الرئيس عون على "دور مجلس شورى الدولة كمرجع أساسي في ضبط مشروعية القرارات الإدارية ومنع الانحراف في استعمال السلطة، واعتماد اجتهادات قضائية تعزز مبادئ الشفافية وتسهل الوصول الى المعلومات والمساءلة"، مشيرا الى "أهمية مواكبة الإصلاحات الإدارية والمالية من خلال رقابة قضائية فعالة وحازمة".

وقال الرئيس عون ان "العدالة الإدارية  عنصر أساسي في إعادة بناء ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها"، لافتا الى "أهمية الحفاظ على وحدة المعايير القضائية وترسيخ ثقافة الاجتهاد المسؤول والمتوازن، مع التشديد على دور القاضي الإداري كشريك في حماية المصلحة العامة وترسيخ دولة المؤسسات".

نقابة الصيادلة

واستقبل الرئيس عون وفدا من نقابة صيادلة لبنان برئاسة النقيب الصيدلي عبد الرحمن مرقباوي الذي قال في مستهل اللقاء: "ان انتصارنا تحت اسم "نقابة ٢٠٢٨"، ليس شعارا انتخابيا، بل التزام صريح أمام كل صيدلانية وكل صيدلي في لبنان، بأننا من الآن حتى عام ٢٠٢٨ سنعمل دون كلل ودون ملل، وبجدية صادقة، لرفع كرامة الصيادلة والمهنة إلى مستوى أعلى. والأهم من ذلك يا فخامة الرئيس، أن نعمل معا لكي يستعيد لبنان فعليا دوره التاريخي: لبنان صيدلية الشرق".

واضاف: "مهنتنا اليوم تواجه تحديات وجودية حقيقية؛ فالصيدلي اللبناني بعد الانهيار لا يزال حتى اليوم من أكثر الفئات التي لم تسترجع حقوقها الطبيعية، ولم يصل دخلها حتى إلى ٤٠٪ مما كان عليه قبل الأزمة. والحلول موجودة". 

وتابع: "نطلب دعمكم لتصحيح هذا الواقع، لأن كرامتنا جزء لا يتجزأ من كرامة المنظومة الصحية بأسرها. أولا يا فخامة الرئيس، لإعادة لبنان فعليا إلى موقعه الطبيعي بوصفه صيدلية الشرق، لا يتحقق ذلك إلا من خلال تنظيم سوق الدواء وتسريع تسجيل الأدوية الحديثة، وإدخال الأدوية الموثوقة إلى لبنان بسرعة، حتى لا يبقى اللبناني منتظراً أو باحثاً عن علاجه خارج وطنه. كذلك نحن بحاجة إلى عودة الشركات العلمية والمكاتب الدوائية إلى لبنان، بوصفها إحدى الخطوات الأساسية لاستعادة الثقة والريادة والمضي قدماً إلى الأمام".

الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مشددا على "الدور الأساسي للصيادلة في حماية صحة الانسان التي تشكل العنصر الحيوي الطليعي في أي مجتمع". وقال: "انا اعرف معاناتكم في الفترة الأخيرة، انتم يا من تسهرون على الحفاظ على صحة المواطنين. كما اعلم ان اللبناني بطبيعته جبار وقادر على مواجهة الصعاب، وأنتم وضعتم نصب أعينكم ان يبقى قطاعكم صلبا وقويا على الرغم من كافة التحديات التي واجهتموها، من تعدٍّ على الصيادلة وإقتحام صيدليات، مرورا بإرتفاع سعر الدواء، وصولا الى مواجهة وباء عالمي". 

اضاف: "ليس لدينا الا لبنان، وأنتم في طليعة المؤمنين بديمومته، وتتحملون الصعاب، ومن واجبنا الوقوف الى جانبكم ومعالجة مطالبكم وصولا الى تحقيقها". وكرر ان "المسؤولية مشتركة وتفاعلية وتكاملية في ما بيننا جميعا، فما من مسؤول بإستطاعته ان يقوم بأي أمر بمفرده لجهة استنهاض لبنان. وبهذا التضامن نعيد لبنان صيدلية الشرق كما ذكرتم". 

وتابع: "لدينا فرص كثيرة وقدرات هائلة، فلنتعاضد معا لكي نوظف كل ما لدينا لخدمة وطننا. إن ثروة لبنان الحقيقية والمستدامة هي إنسانه الذي يجب ان يبقى موضع تقدير الجميع، بصلابته، ومبادراته، وجبروته، فكيف إذا كان هذا الأمر يتعلق بصحة المواطنين وسلامتهم الحياتية. وهذا على أي حال المكون الأساسي لثقتي بلبنان ولتفاؤلي الدائم بمستقبله 

وقال: "نريد مساعدتكم على مواجهة وملاحقة ظاهرة الدواء الفاسد ومن يسوقه، فأنتم الأدرى بهذه الآفة. كما أننا نريد تعاونكم المباشر مع جهاز أمن الدولة لملاحقة الفاسدين والفساد في مجال الأدوية. للأسف ليس لدى من يسوق الدواء الفاسد قيمة لصحة الإنسان ولا لكرامته وحقه في الدفاع عن مقومات حياته". 

وأضاف: "بات لدينا قضاء فاعل يعمل ويفتح ملفات ويسير بها، بعدما كانت تعتبر في السابق من المحرمات. من هنا وجوب اعطاء القضاء ما يجب ان يكون في عهدته لتسهيل ملاحقة ملفات الفساد المستشري والمحاسبة، وبصورة خاصة في كل ما يتعلق بضمان صحة المواطنين وسلامة الأدوية التي يتناولونها". 

رئيس مؤسسة الاسكان

وفي قصر بعبدا، رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان السيد روني لحود، الذي اطلع الرئيس عون على واقع المؤسسة والصعوبات التي تواجهها نتيجة تراكم المعاملات التي فاق عددها الـــ 50 الف معاملة، وضآلة عدد العاملين فيها.

ولفت الى انه "تم انجاز عدد من المعاملات على رغم الإمكانات الضئيلة"، عارضا للخطة الاسكانية الجديدة التي تلحظ موضوع الإيجارات والايجار التملكي بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية".

كما تطرق البحث الى موضوع الأراضي التي  تملكها المؤسسة في معظم المناطق اللبنانية.
 

أخبار لبنان

ديبلوماسية

وقضائية

ووظيفية

بعبدا...

الرئيس

لزيارة

البرازيل

ولترؤس

مؤتمر

باريس

LBCI التالي
ندوة في جامعة الروح القدس – الكسليك لمناقشة كتاب الخوري بيار جبّور حول أوّل طبعة لكتاب القدّاس الماروني
بري يلتقي السفير السعودي وقائد الجيش... التفاصيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:57

الرئيس عون تسلّم من دا سيلفا دعوة لزيارة البرازيل

LBCI
أخبار لبنان
05:26

رئيس الجمهورية تلقى دعوة من نظيره الفرنسي للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الجيش

LBCI
أخبار دولية
2025-11-21

عراقجي يدعو رجي إلى زيارة طهران ويقول إنه مستعد أيضا لزيارة بيروت إذا تلقى دعوة رسمية

LBCI
صحف اليوم
2026-01-21

أوساط ديبلوماسية لـ"الأنباء" الكويتية: الدعم الحقيقي للجيش لن يختزل بمخرجات مؤتمر باريس وحده

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:55

الجيش: عمليات دهم وتوقيف 10 أشخاص وضبط كمية كبيرة من المخدرات

LBCI
أخبار لبنان
11:59

الحريري يشارك في إفطار دار الفتوى ويلتقي بري في عين التينة لبحث المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
11:57

وزارة الأشغال: تزفيت وصيانة عند مفرق القصر الجمهوري في بعبدا لمدة 3 أيام بدءا من صباح الغد

LBCI
أخبار لبنان
11:54

ترامب: لا بدّ من حلّ مشكلة لبنان وهي صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:57

وزارة الأشغال: تزفيت وصيانة عند مفرق القصر الجمهوري في بعبدا لمدة 3 أيام بدءا من صباح الغد

LBCI
أخبار لبنان
07:24

اجتماع طارىء لاتحادات النقل البري أعلن التظاهر الخميس.. طليس: لن نزيد التعرفة وأجري الاتصالات للمعالجة

LBCI
اخبار البرامج
2026-02-18

"الـLBCI متل بيتي"... راغدة شلهوب: مسيرة إعلامية ناجحة وبرامج طبعت في الأذهان (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
10:10

حنين أبو شقرا للـLBCI: "مساري مختلف... وأسلوبي هو سرّ تميزي عن سائر الفنانين" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

بري يلتقي السفير السعودي وقائد الجيش... التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

إسرائيل تستعد للتصعيد… إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
07:00

رسامني يتابع أعمال التطوير في مطار بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:32

افرام يضع الحكومة أمام ستة أسئلة دستوريّة حول الاستحقاق الانتخابيّ

LBCI
أخبار لبنان
06:19

الوزير الحجار أطلق الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025-2028 لتعزيز الأمن والديموقراطية والإدارة المحلية

LBCI
آخر الأخبار
06:07

وصول وزير الدفاع ميشال منسى ممثلا رئيس الجمهورية للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
05:48

وصول الرئيس وليد جنبلاط مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
04:24

النائب نعمة افرام: نحن جاهزون للانتخابات بأي شكل وبأي قانون ولكن التأخر في هذا الموضوع يؤكد أنه حان وقت تطوير النظام وتطبيق "الطائف"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

واشنطن تستعد لانعقاد مجلس السلام وإسرائيل تشدّد إجراءاتها في الضفة الغربية والقدس خلال رمضان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:43

بي.بي.سي: اعتقال آندرو شقيق ملك بريطانيا

LBCI
حال الطقس
01:06

عودة الاستقرار بعد الظهر... وارتفاع درجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
07:04

علي النهري تعود الوزير الراحل محسن دلول

LBCI
خبر عاجل
10:08

ترامب: قاذفات بي 2 قضت على قدرات إيران النووية بالكامل ومن ثم حصلنا على سلام في الشرق الأوسط وسنعرف خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران

LBCI
خبر عاجل
10:13

ترامب عن لبنان: هناك أمور معيّنة نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جداً ويجب أن نحلّ مشكلة لبنان وهي تُعتبر صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه

LBCI
اسرار
23:47

أسرار الصحف 19-02-2026

LBCI
أخبار لبنان
13:14

بدائل لتمويل زيادة الرواتب… مقترحات من لجنة الاقتصاد بدل تحميلها للناس

LBCI
منوعات
07:19

في عيد ميلاده الـ66… اعتقال الأمير أندرو ومداهمة منزله في تطور صادم بقضية إبستين: إليكم التفاصيل (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More