3 اعلانات وقرارات لهيئة الاشراف على الانتخابات
أخبار لبنان
2026-02-19 | 09:06
3 اعلانات وقرارات لهيئة الاشراف على الانتخابات
أصدرت هيئة الاشراف على الانتخابات اليوم 3 اعلانات وقرارات ، الأول الى جميع وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة في الإعلان والدعاية الانتخابيين المدفوعة الأجر.
والثاني، الى جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصصة للاعلانات الراغبة في المشاركة في الإعلان والدعاية الانتخابيين وتنظيم استعمالها.
والقرار الثالث، حدد قواعد السلوك للتغطية الإعلامية من قبل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية الراغبة في المشاركة في تغطية عمليات الإقتراع والفرز.
قرار
رقم 1
اعلان رقم 1
اعلان رقم 2
أخبار لبنان
اعلانات
وقرارات
لهيئة
الاشراف
الانتخابات
التالي
الهيئات الإقتصادية تبحث مع وزيري المال والإقتصاد موضوع الضرائب الجديدة ومشروع قانون الفجوة المالية وملفات إقتصادية وإجتماعية
ندوة في جامعة الروح القدس – الكسليك لمناقشة كتاب الخوري بيار جبّور حول أوّل طبعة لكتاب القدّاس الماروني
السابق
