ترامب: لا بدّ من حلّ مشكلة لبنان وهي صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنّه "لا بدّ من حلّ مشكلة لبنان وهي لا تُعتبر كبيرة".وأضاف ترامب، خلال كلمته في الاجتماع الأول لمجلس السلام: "هناك أمور نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جداً ويجب أن نحلّ المشكلة وهي تُعتبر صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه".