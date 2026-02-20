مذكرة تعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وجامعة الروح القدس-الكسليك

وقّعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ممثلّة برئيستها اللبنانية الأولى نعمت عون، مذكّرة تعاون مع جامعة الروح القدس – الكسليك، ممثلة برئيسها الأب البروفسور جوزف مكرزل، بحضور نائبة رئيسة الهيئة السفيرة سحر بعاصيري سلام وعضوات من الهيئة ووفد من الجامعة.



وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك بين الجهتين، بهدف تعزيز أوضاع النساء والفتيات في لبنان وتحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات.



كما تتطلع الهيئة الوطنية وجامعة الروح القدس إلى تطوير وتنفيذ برامج تدريبية ولقاءات ومبادرات لبناء القدرات، والعمل على إدماج مفاهيم المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات في البرامج والمناهج الأكاديمية.



وتشمل مذكرة التفاهم أيضًا تنظيم أنشطة مشتركة، لا سيما مع الطلاب والطالبات، مثل الحملات التوعوية، والحوار، واللقاءات، والمؤتمرات، والندوات، وورش العمل، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة.



وتمت الإضاءة خلال اللقاء على أن جامعة الروح القدس – الكسليك هي أول جامعة تُدرج موضوع المواطنة في مناهجها بشكل إلزامي.