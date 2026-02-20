الأشغال: أعمال صيانة وتأهيل على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي صيدا – بيروت غدا وبعده

أعلنت وزارة الأشغال العامة في بيان، أنها "تقوم عبر إحدى الشركات المتعهدة، بتنفيذ أشغال صيانة وتأهيل على الأوتوستراد الساحلي صيدا – بيروت (المسلك الشرقي)، وذلك في المواقع الآتية: الجية – مفرق برجا ومحول خلدة – أنفاق المطار".



وأشارت إلى أن "هذه الأعمال تأتي في إطار تعزيز السلامة المرورية، ضمن خطة الوزارة "لبنان على السكة" الهادفة إلى رفع مستوى جهوزية الطرق الحيوية وتحسين انسيابية السير"، لافتة إلى أن "الأشغال سيتم تنفيذها يومي السبت والأحد الواقعين في 21 و22 شباط".



ودعت الوزارة المواطنين إلى "التقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان، وإبداء أقصى درجات التعاون ريثما يتم الانتهاء من الأعمال ضمن المهل المحددة"، مؤكدة "استمرارها في تنفيذ برامج الصيانة وفق أولويات السلامة العامة وخدمة المواطنين".