جبيلي: موضوع تأجيل الانتخابات طرح على جعجع ولا وضوح في ما خص مؤتمر دعم الجيش

كشف عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية جوزيف جبيلي أن موضوع تأجيل الانتخابات النيابية طرح على رئيس الحزب سمير جعجع، مشيرا الى انه كان صارما وشدد على ضرورة أن تجري في موعدها.وقال جبيلي في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "مروحة التحالفات في الانتخابات كبيرة وهناك ميل لتجديد الكتلة النيابية القواتية بالاضافة الى الوزراء وهذا الامر يكسب القوات ولا يخسّرها".وأكد أن الدولة اللبنانية مصممة على عدم السماح بأي تدخل عسكري من لبنان لمساندة ايران في حال اندلاع الحرب في المنطقة وأن هذا الامر أبلغ لحزب الله وأنه سيتم اتخاذ اجراءات لحماية القواعد الاميركية في لبنان.وحول مؤتمر دعم الجيش، قال جبيلي: "لا وضوح في ما خص مؤتمر دعم الجيش ويقال إن مجموع المساعدات سيبلغ مليار دولار لكن لا شيء مؤكدا".