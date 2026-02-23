الأخبار
الرئيس عون استقبل وفد رجال الأعمال اللبناني-العماني وأشاد بثقة السلطنة بلبنان وشعبه والتقى وفدا من نقابة المهن البصرية
واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، فاستقبل وفدا من نقابة المهن البصرية في لبنان برئاسة النقيب د. سامر نعمان، الذي تحدث باسم الوفد معرباً عن التقدير لمواقفه، والدعاء له بالتوفيق في قيادة الوطن وترسيخ دعائم الدولة والمؤسسات.
وقال: "نقابتنا من الأقدم في لبنان، وقد تأسست العام 1951، وقطاعنا جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية الوطنية، كما ان نقابتنا كانت من ضمن خطة الطوارئ التي وضعتها وزارة الصحة الوطنية".
وأشار إلى أننا "لقد تقدمنا في أيار من العام 2024 بمشروع قانون لاعتبارها نقابة آمرة ordre، ويؤسفنا ان المشروع لا يزال في مجلس النواب، مع العلم انه بإجتماعاتنا وتنسيقنا مع وزراء الصحة السابقين والوزير الحالي، كانوا جميعهم من أكثر المتحمسين لتحقيق هذا الامر. بذلك، نساعد الوزارة أكثر بضبط المخالفين وصفحات التواصل الاجتماعي ومنتحلي الصفة، وقد الحقوا الاذى بنظر المواطنين إضافة الى الكثير من المساوىء الأخرى التي تصيب البصر"، مشدداً على "ان قانون تنظيم المهنة المرتبطة بنقابتنا صدر في نيسان من العام 2019. ونطلب مساعدتنا في تسريع اقرار مشروع تحويل النقابة الى نقابة آمرة ".
ثم قدّم الى رئيس الجمهورية درع الأرزة، رمز الثبات والسيادة، عربون تقدير وإحترام لدوره الوطني الجامع".
ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، معتبراً ان "البصر من اهم نِعَم الله على الإنسان"، مستشهداً بالقول: "إذا أردت ان تعرف نعمة الله عليك، أغمض عينيك".
وأضاف: "إن دوركم مهم للغاية، ومن واجبي ان اقف الى جانب مطلبكم الأساسي والعمل من أجل تحقيقه. ومؤسف انه في مختلف المجالات الطبية، هناك من لا ضمير له يعبث بكل ما يتعلق بصحة الإنسان. إن جهاز أمن الدولة يعنى خصوصاً بمكافحة الفساد والمفسدين، وهذا من أولى المهام الموكولة إليكم بالتنسيق مع هذا الجهاز لملاحقة مراكز إنتحال الصفة. وسأعمل من جهتي ليسلك مشروع القانون المقدم من قبلكم، مساره الطبيعي. ومن الواجب القيام بحملات توعية حول مخاطر الذهاب الى منتحلي صفة غير قانونيين، لأن البصر هو العنصر الصحي المهم الذي يتعرض لمخاطر كبيرة".
المجلس اللبناني-العماني
والتقى الرئيس عون وفداً من مجلس رجال الأعمال اللبناني-العماني برئاسة السيد شادي مسعد الذي وضع الرئيس عون في صورة تأسيس المجلس منذ العام 2014 والنشاطات التي يقوم بها، والمساعي التي يبذلها لتقوية الميزان التجاري لمصلحة لبنان، وقال: "إجتمعنا مع معظم المسؤولين في البلدين، من اجل تحقيق هذا الهدف وقد بلغت قيمة الميزان التجاري نحو مئة مليون دولار، ولبنان يساهم بتقديم الكثير من المهام الإستشارية أيضا الى العمانيين.
وأضاف: "لقد اسسنا كذلك إتحاد المجالس اللبنانية-الخليجية التي تضم المملكة العربية السعودية، والإمارات غيرها من دول الخليج، بهدف العمل معاً لفتح مجالات إقتصادية أكثر للبنان. وسنواصل رسالتتنا، ونشكركم في كل ما تقومون به من اجل لبنان، كما اننا نضع كافة قدراتنا في تصرفكم تحقيقا لمصلحة لبنان العليا."
واشاد الرئيس عون بـ"الجهود التي يقوم بها الوفد، محيياً سلطنة عمان على محبتها وتقديرها للبنان، لافتاً الى ما لمسه من ثقة خلال زيارته الى سلطنة عمان، من السلطان هيثم بن طارق والقيادة العمانية، بقدرة اللبنانيين على الإبداع ، وقد تم توقيع عدد من إتفاقيات التعاون الثنائي".
وشدد على ان "المطلوب مواصلة هذا العمل المشترك ومضاعفته. وتوجه الى الوفد بالقول: "مجلسكم قيمة مضافة للبنان، إنكم تعملون لمصلحة لبنان ولمصلحة علاقات هذا البلد مع دول الخليج الشقيقة، فواصلوا عملكم لما فيه ترسيخ هذه العلاقات وتمتينها اكثر فأكثر".
