الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون استقبل وفد رجال الأعمال اللبناني-العماني وأشاد بثقة السلطنة بلبنان وشعبه والتقى وفدا من نقابة المهن البصرية

أخبار لبنان
2026-02-23 | 10:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون استقبل وفد رجال الأعمال اللبناني-العماني وأشاد بثقة السلطنة بلبنان وشعبه والتقى وفدا من نقابة المهن البصرية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
الرئيس عون استقبل وفد رجال الأعمال اللبناني-العماني وأشاد بثقة السلطنة بلبنان وشعبه والتقى وفدا من نقابة المهن البصرية

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، فاستقبل وفدا من نقابة المهن البصرية في لبنان برئاسة النقيب د. سامر نعمان، الذي تحدث باسم الوفد معرباً عن التقدير لمواقفه، والدعاء له بالتوفيق في قيادة الوطن وترسيخ دعائم الدولة والمؤسسات.

وقال: "نقابتنا من الأقدم في لبنان، وقد تأسست العام 1951، وقطاعنا جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية الوطنية، كما ان نقابتنا كانت من ضمن خطة الطوارئ التي وضعتها وزارة الصحة الوطنية".

وأشار إلى أننا "لقد تقدمنا في أيار من العام 2024 بمشروع قانون لاعتبارها نقابة آمرة ordre، ويؤسفنا ان المشروع لا يزال في مجلس النواب، مع العلم انه بإجتماعاتنا وتنسيقنا مع وزراء الصحة السابقين والوزير الحالي، كانوا جميعهم من أكثر المتحمسين لتحقيق هذا الامر. بذلك، نساعد الوزارة أكثر بضبط المخالفين وصفحات التواصل الاجتماعي ومنتحلي الصفة، وقد الحقوا الاذى بنظر المواطنين إضافة الى الكثير من المساوىء الأخرى التي تصيب البصر"، مشدداً على "ان قانون تنظيم المهنة المرتبطة بنقابتنا صدر في نيسان من العام 2019. ونطلب مساعدتنا في تسريع اقرار مشروع تحويل النقابة الى نقابة آمرة ".

ثم قدّم الى رئيس الجمهورية درع الأرزة، رمز الثبات والسيادة، عربون تقدير وإحترام لدوره الوطني الجامع".

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، معتبراً ان "البصر من اهم نِعَم الله على الإنسان"، مستشهداً بالقول: "إذا أردت ان تعرف نعمة الله عليك، أغمض عينيك".

وأضاف: "إن دوركم مهم للغاية، ومن واجبي ان اقف الى جانب مطلبكم الأساسي والعمل من أجل تحقيقه. ومؤسف انه في مختلف المجالات الطبية، هناك من لا ضمير له يعبث بكل ما يتعلق بصحة الإنسان. إن جهاز أمن الدولة يعنى خصوصاً بمكافحة الفساد والمفسدين، وهذا من أولى المهام الموكولة إليكم بالتنسيق مع هذا الجهاز لملاحقة مراكز إنتحال الصفة. وسأعمل من جهتي ليسلك مشروع القانون المقدم من قبلكم، مساره الطبيعي. ومن الواجب القيام بحملات توعية حول مخاطر الذهاب الى منتحلي صفة غير قانونيين، لأن البصر هو العنصر الصحي المهم الذي يتعرض لمخاطر كبيرة".

المجلس اللبناني-العماني

والتقى الرئيس عون وفداً من مجلس رجال الأعمال اللبناني-العماني برئاسة السيد شادي مسعد الذي وضع الرئيس عون في صورة تأسيس المجلس منذ العام 2014 والنشاطات التي يقوم بها، والمساعي التي يبذلها لتقوية الميزان التجاري لمصلحة لبنان، وقال: "إجتمعنا مع معظم المسؤولين في البلدين، من اجل تحقيق هذا الهدف وقد بلغت قيمة الميزان التجاري نحو مئة مليون دولار، ولبنان يساهم بتقديم الكثير من المهام الإستشارية أيضا الى العمانيين.

وأضاف: "لقد اسسنا كذلك إتحاد المجالس اللبنانية-الخليجية التي تضم المملكة العربية السعودية، والإمارات غيرها من دول الخليج، بهدف العمل معاً لفتح مجالات إقتصادية أكثر للبنان. وسنواصل رسالتتنا، ونشكركم في كل ما تقومون به من اجل لبنان، كما اننا نضع كافة قدراتنا في تصرفكم تحقيقا لمصلحة لبنان العليا."

واشاد الرئيس عون بـ"الجهود التي يقوم بها الوفد، محيياً سلطنة عمان على محبتها وتقديرها للبنان، لافتاً الى ما لمسه من ثقة خلال زيارته الى سلطنة عمان، من السلطان هيثم بن طارق والقيادة العمانية، بقدرة اللبنانيين على الإبداع ، وقد تم توقيع عدد من إتفاقيات التعاون الثنائي".

وشدد على ان "المطلوب مواصلة هذا العمل المشترك ومضاعفته. وتوجه الى الوفد بالقول: "مجلسكم قيمة مضافة للبنان، إنكم تعملون لمصلحة لبنان ولمصلحة علاقات هذا البلد مع دول الخليج الشقيقة، فواصلوا عملكم لما فيه ترسيخ هذه العلاقات وتمتينها اكثر فأكثر".

أخبار لبنان

استقبل

الأعمال

اللبناني-العماني

وأشاد

السلطنة

بلبنان

وشعبه

والتقى

نقابة

المهن

البصرية

LBCI التالي
مرقص ترأس اجتماعا اداريا لاستكمال إعداد الاستراتيجية لوزارة الاعلام وتطوير الخدمات الإلكترونية
الأمن العام: توقيف متورط بجرائم خطيرة في وادي خالد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-02-14

البستاتي وتجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين RDCL: لإشراك القطاع الخاص في رسم السياسة الإقتضادية للبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-22

عون لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-10

الرئيس عون اختتم زيارته الى عمان وعاد الى بيروت: السلطنة ولبنان يتطلعان إلى تحقيق شراكة استراتيجية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-09

الرئيس عون وصل الى عمان مقدرًا مواقف السلطنة الداعمة للبنان: نسعى إلى فتح آفاق جديدة للشراكة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:28

وزير الطاقة من طرابلس: واقع التغذية لا يمكن أن يتجاوز الـ10 ساعات والعمل على معمل غاز في دير عمار

LBCI
أخبار لبنان
05:24

سلام بحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم القطاع الخاص والطاقة المتجددة وتعزيز حوكمة المؤسسات العامة

LBCI
أخبار لبنان
05:22

عبد العاطي التقى لودريان على هامش أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر دعم القوى المسلحة

LBCI
أمن وقضاء
05:16

الجيش: تحرير مخطوفَين في بلدة المجدل – وادي خالد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-12-22

دراسة عالمية تكشف: هذه أذكى دول العالم

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-07

مجلس الوزراء يقرّ تعيين ثمانية مساعدين فنيين زراعيين متمرنين في وزارة الزراعة

LBCI
منوعات
2025-12-08

شجار بين بابا نويلين داخل سوبرماركت... تطايرت الفاكهة وشجرة عيد الميلاد وهذه التفاصيل (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-28

النائب بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": نحن نريد استعادة عافية الدولة فالدولة هي الحاضن للجميع والدولة والجيش اللبناني يحميان الجميع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:13

وزيرة التربية تجول على مدارس الحافة الأمامية في الجنوب... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
14:03

السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

عملية مكسيكية-أميركية تُطيح بِـEl Mencho... فهل ينهار كارتيل خاليسكو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من مزارع فقير إلى إمبراطور الفنتانيل: قصة El Mencho

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بين التصعيد والإتفاق القرار النهائي يبقى لدى ترامب وفريقه... فهل نضجت ظروف أي من الخيارين؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
06:44

معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار رفيق الحريري الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة وبيان قد يصدر عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته

LBCI
اقتصاد
02:04

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
13:47

باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
03:57

شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل

LBCI
أخبار لبنان
09:30

واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم

LBCI
آخر الأخبار
09:21

رويترز: أميركا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة وعائلاتهم من سفارة بيروت

LBCI
أمن وقضاء
09:19

تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 24-2-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More