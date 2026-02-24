مخزومي: العلاقات اللبنانية - السعودية قائمة على روابط أخوية وتاريخ من التعاون والدعم المتبادل

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "تشرفتُ بالمشاركة في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة المملكة العربية السعودية والسفير السعودي الصديق وليد بخاري في مقر السفارة، احتفاءً بمرور ثلاثة قرون على تأسيس الدولة السعودية، واستذكارًا لمسيرة وطنٍ راسخ الجذور عريق التاريخ، استطاع عبر محطاته المفصلية أن يؤسس لنموذجٍ متين في البناء والاستقرار والتنمية. تعكس هذه المناسبة الوطنية عمق الإرث الحضاري للمملكة، وتؤكد استمرارية نهجها القائم على التطوير والازدهار، بما يعزز حضورها الإقليمي والدولي ودورها الفاعل في ترسيخ جسور التعاون والشراكة. كما شكلت المناسبة فرصة للتأكيد على متانة العلاقات اللبنانية - السعودية، القائمة على روابط أخوية وتاريخ من التعاون والدعم المتبادل، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة".