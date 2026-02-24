سلام بحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم القطاع الخاص والطاقة المتجددة وتعزيز حوكمة المؤسسات العامة

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة المدير الإقليمي في المشرق ألكسندرو فيتاديني، حيث جرى عرض نشاط البنك في لبنان، ولا سيما استئناف الإقراض للقطاع الخاص ودعم الصناعة والطاقة المتجددة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



كما تم البحث في استمرار المساندة الفنية للقطاع العام وتحديث حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، في إطار دعم مسار الإصلاحات وتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام.