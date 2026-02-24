الأخبار
البستاني: لمشاركة لجنة الإقتصاد النيابية في نقاشات لجنة المال حول إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي
أخبار لبنان
2026-02-24 | 06:47
البستاني: لمشاركة لجنة الإقتصاد النيابية في نقاشات لجنة المال حول إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي
أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني اليوم من المجلس النيابي أن "اليوم انطلق النقاش في لجنة المال حول موضوع اعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي وكان لي مداخلة وطلبت من لجنة المال ان تشارك لجنة الاقتصاد في كل النقاشات لان هذين الموضوعين هما في صلب لجنة الاقتصاد، فنحن لا يجب ان نكون على هامش النقاش بل في صلب النقاش وطلبت بالملاحظات التي على أساسها نعود وندرس القانون الذي اقر، وهو قانون اعادة هيكلة المصارف بتاريخ 14/8/2025 وما هي الملاحظات التي نطالب بمناقشتها لنأخذ القرار المناسب. كما هناك ربط بين قانون اعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي، فهذا الترابط يجبرنا ان نناقش القانونين بالتوازي ونحن كلجنة اقتصاد لا نستطيع ان نعيش في حالة الغموض وطالبت رئيس اللجنة ان يعطينا كل التفاصيل قبل ان نبدأ بالنقاش".
