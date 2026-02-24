هاشم: لتأمين متطلّبات البلدات الحدوديّة

شدّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم على "ضرورة إطلاق المشاريع الانمائيّة والخدماتيّة لقرى منطقة العرقوب والبلدات والمدن الحدودية تأكيدًا لمساهمة المؤسّسات الحكوميّة في تأمين متطلّبات المناطق التي لا تزال تدفع ضريبة انتمائها الوطنيّ".



وتمنّى هاشم، بعد لقائه رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني "اعطاء الاولويّة للمشاريع التي كانت قيد التنفيذ كي لا يتأخّر انجازها والاسراع بدارسة المشاريع الجديدة والتي تحتاجها البلدات التي يستمرّ العدوان عليها".