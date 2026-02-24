الأخبار
رئيس الجمهورية لوفد التجمع الطبي الاجتماعي : صحة أي مواطن ليست موضع تلاعب ومسؤولياتنا مشتركة للإرتقاء بالحماية الصحية بما يليق بجميع اللبنانيين
أخبار لبنان
2026-02-24 | 09:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
رئيس الجمهورية لوفد التجمع الطبي الاجتماعي : صحة أي مواطن ليست موضع تلاعب ومسؤولياتنا مشتركة للإرتقاء بالحماية الصحية بما يليق بجميع اللبنانيين
شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على "أن العناية بصحة جميع اللبنانين هي من اولوياتنا، وعلينا ان نشق الطريق بإتجاه تأمين الحماية الصحية لهم، الى جانب معالجة الفساد في الجانب الصحي، لأن صحة أي مواطن ليست موضع تلاعب ولا يمكن التساهل في أن تكون كذلك".
كلام الرئيس عون جاء في خلال إستقباله، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني برئاسة البروفسور رائف خليل رضا الذي قال في مستهل اللقاء: "إن لتجمعنا اهدافًا طبية وإجتماعية وثقافية، ومن ضمن هذه الأطر والمعايير، يشرفنا أن نطرح بعض المسائل على فخامتكم، وأنتم أولى بالعناية بها".
وأضاف: "نطالب أيضا بإقرار البطاقة الصحية الموحدة. ونتمنى ان تصبح هذه البطاقة حقيقة واقعة يستفيد منها جميع اللبنانيين في عهدكم، ذلك أننا نئن من تحكم وجشع شركات التأمين التي لا ترحم. ولأجل ذلك نتطلع إليكم لكي يتم الإسراع في إقرار هذه البطاقة، لأن رقي البلاد يأتي أولا من الحماية الصحية. ولِمَ لا يتم تشكيل الهيئة الوطنية لإقرار هذه البطاقة جميعنا من أطباء وأخصائيين في القطاع الصحي على تحقيقها، الأمر الذي يوقف لجوء المواطن الى الجهات السياسية لا سيما في الظروف الانتخابية لأجل خدمات صحية".
وأوضح "كذلك نحن نطالب بالبطاقة الجينية لكل مواطن، والتي لا يتكلم عنهها الكثيرون في لبنان. هذه البطاقة من شأنها تثبيت بصمات كل مواطن في كافة الملفات على الأراضي اللبنانية، مما يساهم في التخفيف من نسبة الجرائم ويساعد في الكشف السريع لأي جريمة".
وذكر "نود إحاطتكم أيضا بمسألة الطب الشرعي وما يحيط ببعضه من خزعبلات وتقارير غير صحيحة، والسبب الأساسي ان هناك من يعمل به من غير الأخصائيين. ونتطلع إليكم، وأنتم إبن الجنوب وتشعرون عن قرب بآلام الجنوبيين، لا سيما في هذه الظروف الحالية. وإننا لعارفون أنكم تولون إهتماما خاصا بكافة الأمور التي تهم اللبنانيين.، وندعو لكم بدوام الصحة والعافية لتواصلوا تحقيق ما ورد في خطاب قسمكم، لا سيما لناحية الأمن الصحي والإجتماعي".
ورد رئيس الجمهورية مؤكدًا أهمية المطالب التي حملوها، ومعتبرًا "أن أغلى هبة من الله للإنسان هي الصحة".
وشدد على "أن العناية بصحة جميع اللبنانين هي من أولوياتنا، وعلينا أن نشق الطريق بإتجاه تأمين الحماية الصحية لهم، الى جانب معالجة الفساد في الجانب الصحي، لأن صحة أي مواطن ليست موضع تلاعب ولا يمكن التساهل في أن تكون كذلك".
وأشار الرئيس عون الى أن "البلد كان متروكًا لفترة طويلة الى مافيات من دون أي رادع ضميري، ولا حس إنساني. ومن هنا فإن مسؤولياتنا مشتركة للعمل معا من اجل الإرتقاء بالحماية الصحية بما يليق بجميع اللبنانيين، من خلال العمل لخدمة المصلحة العامة لا المصالح الشخصية والفئوية".
أخبار لبنان
