رسامني التقى النائبين مسعد وعون وبحث معهما شؤونًا إنمائية مناطقية

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مكتبه في الوزارة، النائب شربل مسعد، حيث جرى البحث في شؤون إنمائية مناطقية، ولا سيما صيانة الطرقات في قضاء جزين، تمهيدًا لإعداد ملفاتها تباعًا.وثمن مسعد اهتمام الوزارة ومتابعتها، مؤكدًا أهمية "هذه الخطوات في دعم التنمية المحلية وتحسين البنى التحتية في المنطقة".كما التقى رسامني مساءً النائب ألان عون، حيث تناولا شؤونًا إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة.