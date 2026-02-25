الصدّي: ضخ المياه من نبع وادي هاب عاد إلى مستواه الطبيعي

أعلن وزير الطاقة والمياه جو الصدّي أن ضخ المياه من نبع وادي هاب عاد إلى مستواه الطبيعي.وأكد الصدّي، في منشور على منصّة "أكس"، أن "المعالجة التي أنجزت، تشكل حلاً سريعاً والعمل مستمر لوضع خطة مستدامة تمنع تكرار الأزمة".وأوضح أن "حماية مياه الشفة ليست مجرد مسألة تقنية، بل مسؤولية وطنية ترتبط مباشرة بالأمن المائي والصحي لأبناء طرابلس".