الكتائب يشارك في المؤتمر السنوي للحزب الديمقراطي المسيحي الألماني

شارك حزب الكتائب في المؤتمر السنوي للحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، ممثلًا بالنائب الياس حنكش، عضو المكتب السياسي زينة حبيقة، رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله، ممثل مصلحة الطلاب والشباب الياس شبيب، ورافق وفد الكتائب مديرة مكتب بيروت لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية كريستينا باده.التقى الوفد عددًا من المسؤولين في الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني من بينهم النواب Paul Ziemiak ،Thomas Rachel، وJürgen Hardt.كما عقد لقاء مع المستشار الألماني وكانت مناسبة لتهنئته بإعادة انتخابه بنسبة 91% في الانتخابات الداخلية داخل الحزب، وتمحورت اللقاءات حول العلاقات الثنائية بين لبنان وألمانيا، والتحديات التي يواجهها لبنان ودور ألمانيا في مساعدته في الشق الأمني والسيادي ودعم الجيش كما في الشق الاقتصادي والإصلاحات والنهوض الاقتصادي في لبنان.كما كانت مناسبة لمناقشة العلاقات الثنائية بين حزب الكتائب والحزب الديمقراطي المسيحي الألماني.