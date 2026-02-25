الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
أخبار لبنان
2026-02-25 | 07:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميماً طلب فيه من كافة القضاة العقاريين والمساحين والمخاتير وأمناء السجل العقاري كل في نطاق عمله، الامتناع عن قيد العقارات غير الممسوحة والمشاعات باسم البلديات مباشرة أو الأفراد في محاضر التحديد والتحرير اذ ينبغي قيدها اولاً بإسم الدولة على أن تُنقل لاحقا" باسم البلديات المعنية في السجل العقاري ما لم تتوافر المستندات الثبوتية لهذا التمليك والمنصوص عنها في القرار رقم ٢٦/١٨٦ (تحديد وتحرير الأملاك العقارية).
كما وطلب من المختارين التقيد بمهامهم التعريفية وليس التمليكية، وفق ما هو منصوص عليه في قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27/11/1947 و عدم اصدار افادات "علم وخبر" بالعقارات المتروكة المرفقة والمشاعات حيث أن هذه العقارات لا يمكن اكتساب ملكيتها بالتقادم ولا بالاستيلاء او الاشغال (المادة ٢٣٦ و٢٥٦ ملكية عقارية ).
ولفت التعميم الى ان التحقق من " وضع اليد بمرور الزمن " هي من صلاحية القاضي العقاري وليس المختار.
وطلب التعميم أيضاً من كافة أمناء السجل العقاريين عدم نقل ملكية العقارات المتروكة المرفقة والمشاعات الى ملك البلديات الخاص، قبل ايداع ملف المعاملة المديرية العامة للشؤون العقارية ليصار الى اتخاذ القرار النهائي بشأنه من قبل وزير المالية كون وزارة المالية هي الوصية على أملاك الدولة وعقاراتها.
وياتي هذا التعميم بعد أن كثرت في الفترة الماضية ظاهرة تسجيل ونقل ملكية عقارات غير ممسوحة أو متروكة مرفقة ومشاعات الى ملك البلديات او الأفراد خلافاً للاصول،
وبعدما تبين اقدام بعض المخاتير على إعطاء افادات علم وخبر لهذه العقارات خلافا للقانون وللاصول التي ترعى عملية اعطاء افادات العلم والخبر,
وعطفا على التعاميم السابقة في هذا الخصوص والصادرة عن وزارة المالية ووزارة الداخلية والبلديات، بموضوع العقارات غير الممسوحة والتي تضمنت الشروط الواجب اعتمادها عند منح افادات علم وخبر للعقارات المذكورة وضوابط نقل ملكية العقارات المتروكة المرفقة والمشاعات الى اسم البلديات المعنية أو الأفراد .
أخبار لبنان
المالية
تعميما
يتعلق
بإفادات
العلم
والخبر
وضوابط
ملكية
العقارات
والمشاعات
التالي
بري يستقبل أندريه رحال وديع الخازن والقاضي الحجار ويؤكد احترام الاستحقاقات الدستورية وحماية الاستقرار الوطني
فضل الله: استهداف أي طائفة استهداف للوحدة الوطنية القادرة على مواجهة العدو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-12-29
وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025
اقتصاد
2025-12-29
وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025
0
أخبار لبنان
2026-01-22
حيدر يصدر تعميما الى إدارة مؤسسات وشركات القطاع الخاص يتعلق بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية
أخبار لبنان
2026-01-22
حيدر يصدر تعميما الى إدارة مؤسسات وشركات القطاع الخاص يتعلق بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية
0
أخبار لبنان
2026-02-20
وزير المالية طلب من أمانات السجل العقاري عدم تسجيل نقل ملكية أسهم في عقار غير مبني إلا اذا كانت الضرائب مسددة
أخبار لبنان
2026-02-20
وزير المالية طلب من أمانات السجل العقاري عدم تسجيل نقل ملكية أسهم في عقار غير مبني إلا اذا كانت الضرائب مسددة
0
أخبار لبنان
2026-02-24
قراران للمالية يتعلقان بضريبة الأملاك المبنية
أخبار لبنان
2026-02-24
قراران للمالية يتعلقان بضريبة الأملاك المبنية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:25
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
أمن وقضاء
12:25
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
0
أمن وقضاء
12:23
بيانٌ لنادي قضاة لبنان بعد قرار المجلس الدستوري إبطال قانون تنظيم القضاء العدلي
أمن وقضاء
12:23
بيانٌ لنادي قضاة لبنان بعد قرار المجلس الدستوري إبطال قانون تنظيم القضاء العدلي
0
أخبار لبنان
12:07
سامي الجميّل استقبل خريش: لضرورة العمل على تلبية مطالب الدفاع المدني
أخبار لبنان
12:07
سامي الجميّل استقبل خريش: لضرورة العمل على تلبية مطالب الدفاع المدني
0
أخبار لبنان
12:03
"الطاقة" تردّ على التيار الوطني الحر: توقيع الصدي نابع من تحمله مسؤوليته الوزارية والتزامه قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء
أخبار لبنان
12:03
"الطاقة" تردّ على التيار الوطني الحر: توقيع الصدي نابع من تحمله مسؤوليته الوزارية والتزامه قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:36
نقابة أصحاب المستشفيات تمنت على شركات التأمين التروي في مواقفها وعدم التفرد في نشر معلومات تضلل الرأي العام
أخبار لبنان
08:36
نقابة أصحاب المستشفيات تمنت على شركات التأمين التروي في مواقفها وعدم التفرد في نشر معلومات تضلل الرأي العام
0
أخبار لبنان
2025-12-24
الرئيس عون يوقّع مرسوما يقضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي
أخبار لبنان
2025-12-24
الرئيس عون يوقّع مرسوما يقضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-17
يوتيوب تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
2025-09-17
يوتيوب تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
0
أمن وقضاء
2026-02-22
أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها
أمن وقضاء
2026-02-22
أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:20
جابر: للمرة الأولى الحكومة الحالية بدأت بإصدار أوامر تحصيل من المقالع والكسارات
أخبار لبنان
08:20
جابر: للمرة الأولى الحكومة الحالية بدأت بإصدار أوامر تحصيل من المقالع والكسارات
0
أخبار لبنان
08:14
إفتتاح غرفة العمليات المركزية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني
أخبار لبنان
08:14
إفتتاح غرفة العمليات المركزية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني
0
أخبار لبنان
08:10
طليس يعلن: يوم غضب غدًا مع تحرك شامل في مختلف المناطق اللبنانية وخطوات تصعيدية
أخبار لبنان
08:10
طليس يعلن: يوم غضب غدًا مع تحرك شامل في مختلف المناطق اللبنانية وخطوات تصعيدية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:05
خلف من بعبدا: النواب لا يملكون حق التمديد لولايتهم
تقارير نشرة الاخبار
08:05
خلف من بعبدا: النواب لا يملكون حق التمديد لولايتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
هبوط 12 مقاتلة أميركية في إسرائيل وزامير عقد جلسة تقييم واستعداد... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:03
هبوط 12 مقاتلة أميركية في إسرائيل وزامير عقد جلسة تقييم واستعداد... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
02:31
الأمن العام يطلق المرحلة 15 لإعادة النازحين السوريين عبر مركز المصنع
أخبار لبنان
02:31
الأمن العام يطلق المرحلة 15 لإعادة النازحين السوريين عبر مركز المصنع
0
أخبار دولية
02:10
إيران تصف الاتهامات الأميركية بشأن برنامجها الصاروخي بأنها "أكاذيب كبرى"
أخبار دولية
02:10
إيران تصف الاتهامات الأميركية بشأن برنامجها الصاروخي بأنها "أكاذيب كبرى"
0
أخبار دولية
01:23
ترامب يطرح أسباب شن هجوم محتمل على إيران في خطاب حالة الاتحاد
أخبار دولية
01:23
ترامب يطرح أسباب شن هجوم محتمل على إيران في خطاب حالة الاتحاد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:37
الرواتب اعتباراً من صباح الغد...
أخبار لبنان
07:37
الرواتب اعتباراً من صباح الغد...
2
فنّ
08:14
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
فنّ
08:14
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
3
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
4
أخبار لبنان
07:03
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
أخبار لبنان
07:03
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
5
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
6
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
7
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
8
حال الطقس
02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
حال الطقس
02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More