سلام عقد اجتماعاً لمواكبة ملف معالجة أزمة المباني المتصدعة في طرابلس... إخلاء 36 مبنى حتى اليوم

أخبار لبنان
2026-02-25 | 10:27
مشاهدات عالية
2min
سلام عقد اجتماعاً لمواكبة ملف معالجة أزمة المباني المتصدعة في طرابلس... إخلاء 36 مبنى حتى اليوم

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً لمواكبة ملف معالجة أزمة المباني المتصدعة في مدينة طرابلس ومتابعةً التعليمات الصادرة يوم الاثنين 9 شباط 2026، وذلك بحضور كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، رئيس وحدة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين، رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس مصطفى فخر الدين، ونقيب المهندسين في الشمال شوقي فتفت.

وقد خُصص الاجتماع لمتابعة الإجراءات الميدانية والإدارية المنفذة وفق الخطة المتكاملة الهادفة إلى حماية السلامة العامة وتأمين الاستجابة الاجتماعية والصحية والهندسية اللازمة، وضمان التنسيق الكامل بين الجهات المعنية على المستويين المركزي والمحلي، بما يضمن معالجة الأزمة بصورة منهجية ومستدامة.

وتم عرض آخر المستجدات حتى تاريخ 25 شباط 2026، حيث تم حتى تاريخه:

• إخلاء 36 مبنى متصدعاً
• مغادرة 397 عائلة لهذه المباني
• تأمين مراكز إيواء موقتة للعائلات كافة التي طلبت ذلك، وعددها 66 عائلة
• المباشرة بأعمال تدعيم 9 أبنية قابلة للتدعيم وفقاً للتقارير الفنية الصادرة عن الجهات المختصة
• مباشرة أعمال الهدم لمبنى صُنّف، وفقاً للتقارير الفنية، غير قابل للتدعيم

وفي الإطار ذاته، تم إدراج واستفادة العائلات المتضررة كافة من برنامجي "أمان" لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بما يضمن استمرارية الدعم الاجتماعي، إضافة إلى شمولهم ببرنامج التغطية الصحية لدى وزارة الصحة العامة لتأمين الرعاية الطبية الكاملة.

كما تم خلال الاجتماع عرض خطوة إضافية على المستوى البنيوي، حيث قام مجلس الإنماء والإعمار بتكليف مكتب استشاري متخصص لإعداد دراسة شاملة لتقييم وضعية البنى التحتية في مدينة طرابلس، ولا سيما شبكات المياه والصرف الصحي ومياه الأمطار، وذلك بهدف تحديد مكامن الخلل البنيوي ومعالجتها وفق مقاربة علمية متكاملة تواكب المعالجات الهندسية للمباني.
 

أخبار لبنان

نواف سلام

المباني المتصدعة

طرابلس

