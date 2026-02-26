مرفأ بيروت يبحث مع المبعوث الفرنسي إدماجه في مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا



استقبل رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت مروان النفّي، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) Gerard Mestrallet، بحضور الكوماندور تانغي بيسو، السيد فرنسوا سبورير، وعضو مجلس الإدارة المهندس جورج رحال، في زيارة خصصت لبحث موقع المرفأ ضمن المشروع الإقليمي ومسار تطوير بنيته التحتية وربطه بالشبكات اللوجستية المستجدة.



وبعد جولة ميدانية، اطلع المبعوث الفرنسي من النفّي على حزمة الإجراءات والمراحل التي أنجزت في إعادة تأهيل البنى التحتية، ورفع الجهوزية التشغيلية، وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، بما يواكب متطلبات الممر البحري – السككي المقترح. كما جرى عرض الرؤية التشغيلية التي تهدف إلى تثبيت مرفأ بيروت كنقطة ارتكاز أساسية ومحورية ضمن خط الهند – الشرق الأوسط – أوروبا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تنفيذ مبادرة IMEC التي تقوم على إعادة هندسة مسارات التجارة عبر تكامل بحري وسككي، بما يتيح تنويع خطوط العبور، وتخفيف الضغط عن نقاط الاختناق التقليدية، وتعزيز أمن الإمدادات في بيئة جيوسياسية متقلبة.



وأكد النفّي خلال الاجتماع أهمية إعادة تموضع مرفأ بيروت كمركز لوجستي إقليمي، انطلاقاً من موقعه الجغرافي وقدراته التشغيلية التي تصنف الأعلى في حوض المتوسط. موضحاً أن هذا التمركز يعزز حضور المرفأ ضمن سلاسل الإمداد الجديدة التي يجري تطويرها في إطار مبادرة IMEC.