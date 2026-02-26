الاسمر: إعلان سلام إعادة درس الرسوم يؤكد نجاح الاتحاد العمالي بإرساء بداية معالجة الزيادات

رأى رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان، انه "مرةً أخرى يثبت الإتحاد العمالي العام انه المدافع الأول والصوت الصارخ للحركة النقابية وقلبها النابض، فمع إعلان دولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام عدم تمسكه بزيادة الضريبة على القيمة المضافة ١% ومع إعلان معالي وزير المال ياسين جابر أن الحكومة لن تتبناها وتدافع عنها في مجلس النواب، نؤكد أن ما حصل بالأمس كان انتصاراً لكل فئات الشعب اللبناني بإزاحة هذه الزيادة عن كاهل العمال والفقراء والعسكريين".



وقال: "يأتي إعلان رئيس الحكومة بأنه منفتح على إعادة درس الرسوم المفروضة على البنزين فور تأمين مصادر تمويل أخرى لزيادات القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، ليؤكد أن الاتحاد العمالي العام قد نجح بإرساء بداية علاج لبعض نواحي الزيادات على الرسوم والضرائب التي صدرت عن مجلس الوزراء مجتمعاً".



واضاف: "سنبقى مع عمالنا وشعبنا بكل فئاته لتحقيق حد أدنى من العيش اللائق في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن".

