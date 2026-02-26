الرئيس عون اطّلع من الوزير مرقص على نتائج زياراته العربية ومسار مشروع قانون الإعلام

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص على نتائج زياراته إلى عدد من الدول العربية ، وعلى ما تحقق خلال سنة من عمر الحكومة من تطور في تلفزيون لبنان ومديريات الوزارة لاسيما الوكالة الوطنية للإعلام وإذاعة لبنان ومديرية الدراسات والمنشورات ، إضافة إلى مسار مشروع قانون الإعلام في اللجان النيابية ، فضلا عن المؤتمرات الإعلامية التي عقدت في لبنان ودليل حقوق المواطن في عدد من الوزارات.