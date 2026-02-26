الأخبار
حسن خليل: أستغرب حديث رئيس الحكومة عن ان تعليق الدائرة الـ16 يتيح للمغتربين الاقتراع للـ128 نائبا

أخبار لبنان
2026-02-26 | 13:15
حسن خليل: أستغرب حديث رئيس الحكومة عن ان تعليق الدائرة الـ16 يتيح للمغتربين الاقتراع للـ128 نائبا
حسن خليل: أستغرب حديث رئيس الحكومة عن ان تعليق الدائرة الـ16 يتيح للمغتربين الاقتراع للـ128 نائبا

كتب النائب علي حسن خليل عبر حسابه على منصة "اكس": "أستغرب حديث رئيس الحكومة القاضي نواف سلام حول قانون الانتخابات ولا سيما قوله إن تعليق الدائرة السادسة عشرة يتيح للمغتربين الاقتراع لل 128 نائباً. فالأصل أن من يتولى رئاسة الحكومة، وهو الآتي من خلفية قضائية، يُفترض أن يكون أكثر حرصاً على احترام النصوص النافذة لا على تأويلها سياسياً.

وأضاف خليل: "القانون لا يُعلَّق بتصريح، ولا يُعدَّل باجتهاد، ولا تُبدَّل أحكامه بإرادة سياسية. النص القانوني لا يوقف مفاعيله ولا يغيّرها إلا قانون آخر يصدر وفق الأصول الدستورية، وأي قراءة تخالف ذلك تمسّ بمبدأ الشرعية وبواجب السلطة التنفيذية في تطبيق القانون كما هو،لا كما يُراد له أن يكون".

