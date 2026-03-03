الأخبار

عون اكد لـ"الخماسية" أن ⁠إطلاق الصواريخ كان من خارج جنوب الليطاني: قرار مجلس الوزراء أمس لا رجوع عنه

أخبار لبنان
2026-03-03 | 04:42
مشاهدات عالية
عون اكد لـ"الخماسية" أن ⁠إطلاق الصواريخ كان من خارج جنوب الليطاني: قرار مجلس الوزراء أمس لا رجوع عنه
2min
عون اكد لـ"الخماسية" أن ⁠إطلاق الصواريخ كان من خارج جنوب الليطاني: قرار مجلس الوزراء أمس لا رجوع عنه

 أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امام أعضاء "اللجنة الخماسية"  أن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء امس بحفظ حق الدولة اللبنانية وحدها دون غيرها في حصر قرار السلم والحرب بيدها وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون، هو قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه".

‏واوضح ان "مجلس الوزراء اوكل الى الجيش والقوى الأمنية تنفيذه في كل المناطق اللبنانية".

‏ وقال:"نطلب من دول اللجنة الخماسية الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، ونؤكد على ما اتخذه مجلس الوزراء من التزام لبنان التام والنهائي مندرجات الإعلان عن وقف الاعمال العدائية بما يصون السلم والاستقرار، بالاضافة الى الاستعداد الكامل لاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمشاركة مدنية ورعاية دولية".


‏وأشار إلى أن " لبنان يعوّل كثيرا على دعم دول اللجنة الخماسية التي سبق أن وقفت الى جانبه، وكان لها الدور الأساسي في وقف التدهور الأمني وانهاء الشغور الرئاسي كما واصلت دعمها في استعادة المؤسسات الدستورية لدورها كاملاً من خلال الحرص الذي ابدته على استقرار لبنان وسلامته، انطلاقاً من قناعة راسخة بان استقرار دول المنطقة هو من استقرار لبنان".

‏واكد ان " ⁠اطلاق الصواريخ امس في اتجاه الأراضي المحتلة كان من خارج منطقة جنوب الليطاني التي ينتشر فيها الجيش اللبناني الذي يقوم بدوره كاملاً في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق اللبنانية".

أخبار لبنان

لـ"الخماسية"

⁠إطلاق

الصواريخ

الليطاني:

الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
03:10

موسى بعد لقاء الخماسية الرئيس عون: نؤيّد قرار الدولة أمس أمّا في ما يتعلق باستمرار "حزب الله"في إطلاق الصواريخ فالمطلوب من الجيش اللبناني التصرّف

LBCI
خبر عاجل
04:29

عون: إطلاق الصواريخ امس في اتجاه الأراضي المحتلة كان من خارج منطقة جنوب الليطاني التي ينتشر فيها الجيش اللبناني الذي يقوم بدوره كاملا في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
04:28

عون أمام أعضاء "اللجنة الخماسية": القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء امس بحفظ حق الدولة اللبنانية وحدها دون غيرها في حصر قرار السلم والحرب بيدها وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون هو قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-03

الشيخ قاسم: عندما أعلن قائد الجيش أنه انتهى من مرحلة جنوب نهر الليطاني طلبوا منّا إصدار بيان أنه "انتهى جنوب نهر الليطاني" لكن نحن لا علاقة لنا بهذا الأمر

LBCI
أخبار لبنان
06:14

الرئيس سلام تلقى اتصال دعم من أبوالغيط لمقررات الحكومة

LBCI
أخبار لبنان
06:07

الجيش الإسرائيلي يعلن العمل على إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:02

وزير الدفاع الإسرائيلي: أوعزت للجنود بـ"السيطرة" على مواقع جديدة في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:56

الأمم المتحدة: نحو 30 ألف نازح على الأقل في لبنان إثر الغارات الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
05:54

الجميّل من بعبدا: ما هذا “العقل المريض” لحزب الله؟...ووقت طرد السفير الإيراني حان

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-14

الرئيس سعد الحريري في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري: الرئيس الشهيد حي فيكم وكل سنة تعلنون التمسك بنهجه وانتم "المستقبل"

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-24

إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه

LBCI
أخبار لبنان
07:08

إنذار إسرائيلي إلى سكان اللبوة وعين بورضاي وحوش الغنم

LBCI
أخبار لبنان
04:13

ربيع الأمين للـLBCI: إدارة الصراع في لبنان خاطئة فنحن نحارب الاحتلال بالقوة لا بالعقل… والحزب ساهم في التحرير واخذ لبنان رهينة

LBCI
أخبار دولية
03:51

إسرائيل تعلن بدء العملية البرية داخل الأراضي اللبنانية… إليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
02:36

مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
19:13

هبة نصر للـLBCI: إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر لتقوم بما تريد أن تقوم به في لبنان لما يسمى "إنهاء المهمّة"... ومطار بيروت خطُّ أحمر من قبل الأميركيين

LBCI
أخبار لبنان
15:36

إسرائيل عازمة على توسيع هجماتها على لبنان... هذا ما قالته آمال شحادة للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
14:28

نزوح والاف المواطنين على الطرقات…

LBCI
أخبار لبنان
14:21

كيف يُقرأ دخول حزب الله على خط الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية أميركياً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

لمن لم يتابع: ماذا حصل في اليوم الثالث من الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية؟

LBCI
حال الطقس
14:15

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
خبر عاجل
11:55

ردًا على سلام... بيان من النائب محمد رعد

LBCI
خبر عاجل
06:59

تحذير اسرائيلي لسكان برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
خبر عاجل
23:21

انذار إسرائيلي الى سكان الحدث: من أجل سلامتكم عليكم إخلاء هذه المباني فورا

LBCI
خبر عاجل
22:52

انذار اسرائيلي عاجل الى سكان بلدات في الجنوب

LBCI
خبر عاجل
22:47

انذار الى سكان الغبيري وحارة حريك في الضاحية الجنوبية

LBCI
اقتصاد
02:32

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
19:09

أدرعي لسكان حارة حريك: عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له

LBCI
خبر عاجل
02:36

مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل

