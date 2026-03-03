الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عون اكد لـ"الخماسية" أن إطلاق الصواريخ كان من خارج جنوب الليطاني: قرار مجلس الوزراء أمس لا رجوع عنه
أخبار لبنان
2026-03-03 | 04:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عون اكد لـ"الخماسية" أن إطلاق الصواريخ كان من خارج جنوب الليطاني: قرار مجلس الوزراء أمس لا رجوع عنه
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امام أعضاء "اللجنة الخماسية" أن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء امس بحفظ حق الدولة اللبنانية وحدها دون غيرها في حصر قرار السلم والحرب بيدها وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون، هو قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه".
واوضح ان "مجلس الوزراء اوكل الى الجيش والقوى الأمنية تنفيذه في كل المناطق اللبنانية".
وقال:"نطلب من دول اللجنة الخماسية الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، ونؤكد على ما اتخذه مجلس الوزراء من التزام لبنان التام والنهائي مندرجات الإعلان عن وقف الاعمال العدائية بما يصون السلم والاستقرار، بالاضافة الى الاستعداد الكامل لاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمشاركة مدنية ورعاية دولية".
وأشار إلى أن " لبنان يعوّل كثيرا على دعم دول اللجنة الخماسية التي سبق أن وقفت الى جانبه، وكان لها الدور الأساسي في وقف التدهور الأمني وانهاء الشغور الرئاسي كما واصلت دعمها في استعادة المؤسسات الدستورية لدورها كاملاً من خلال الحرص الذي ابدته على استقرار لبنان وسلامته، انطلاقاً من قناعة راسخة بان استقرار دول المنطقة هو من استقرار لبنان".
واكد ان " اطلاق الصواريخ امس في اتجاه الأراضي المحتلة كان من خارج منطقة جنوب الليطاني التي ينتشر فيها الجيش اللبناني الذي يقوم بدوره كاملاً في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق اللبنانية".
أخبار لبنان
لـ"الخماسية"
إطلاق
الصواريخ
الليطاني:
الوزراء
التالي
القماطي: انتهى زمن الصبر والعودة إلى المقاومة خيارنا… والحكومة تماهت مع العدوان
ربيع الأمين للـLBCI: إدارة الصراع في لبنان خاطئة فنحن نحارب الاحتلال بالقوة لا بالعقل… والحزب ساهم في التحرير واخذ لبنان رهينة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:10
موسى بعد لقاء الخماسية الرئيس عون: نؤيّد قرار الدولة أمس أمّا في ما يتعلق باستمرار "حزب الله"في إطلاق الصواريخ فالمطلوب من الجيش اللبناني التصرّف
أخبار لبنان
03:10
موسى بعد لقاء الخماسية الرئيس عون: نؤيّد قرار الدولة أمس أمّا في ما يتعلق باستمرار "حزب الله"في إطلاق الصواريخ فالمطلوب من الجيش اللبناني التصرّف
0
خبر عاجل
04:29
عون: إطلاق الصواريخ امس في اتجاه الأراضي المحتلة كان من خارج منطقة جنوب الليطاني التي ينتشر فيها الجيش اللبناني الذي يقوم بدوره كاملا في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق اللبنانية
خبر عاجل
04:29
عون: إطلاق الصواريخ امس في اتجاه الأراضي المحتلة كان من خارج منطقة جنوب الليطاني التي ينتشر فيها الجيش اللبناني الذي يقوم بدوره كاملا في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق اللبنانية
0
خبر عاجل
04:28
عون أمام أعضاء "اللجنة الخماسية": القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء امس بحفظ حق الدولة اللبنانية وحدها دون غيرها في حصر قرار السلم والحرب بيدها وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون هو قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه
خبر عاجل
04:28
عون أمام أعضاء "اللجنة الخماسية": القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء امس بحفظ حق الدولة اللبنانية وحدها دون غيرها في حصر قرار السلم والحرب بيدها وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون هو قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه
0
آخر الأخبار
2026-02-03
الشيخ قاسم: عندما أعلن قائد الجيش أنه انتهى من مرحلة جنوب نهر الليطاني طلبوا منّا إصدار بيان أنه "انتهى جنوب نهر الليطاني" لكن نحن لا علاقة لنا بهذا الأمر
آخر الأخبار
2026-02-03
الشيخ قاسم: عندما أعلن قائد الجيش أنه انتهى من مرحلة جنوب نهر الليطاني طلبوا منّا إصدار بيان أنه "انتهى جنوب نهر الليطاني" لكن نحن لا علاقة لنا بهذا الأمر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:14
الرئيس سلام تلقى اتصال دعم من أبوالغيط لمقررات الحكومة
أخبار لبنان
06:14
الرئيس سلام تلقى اتصال دعم من أبوالغيط لمقررات الحكومة
0
أخبار لبنان
06:07
الجيش الإسرائيلي يعلن العمل على إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان
أخبار لبنان
06:07
الجيش الإسرائيلي يعلن العمل على إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
06:02
وزير الدفاع الإسرائيلي: أوعزت للجنود بـ"السيطرة" على مواقع جديدة في لبنان
أخبار لبنان
06:02
وزير الدفاع الإسرائيلي: أوعزت للجنود بـ"السيطرة" على مواقع جديدة في لبنان
0
أخبار لبنان
05:56
الأمم المتحدة: نحو 30 ألف نازح على الأقل في لبنان إثر الغارات الإسرائيلية
أخبار لبنان
05:56
الأمم المتحدة: نحو 30 ألف نازح على الأقل في لبنان إثر الغارات الإسرائيلية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:54
الجميّل من بعبدا: ما هذا “العقل المريض” لحزب الله؟...ووقت طرد السفير الإيراني حان
أخبار لبنان
05:54
الجميّل من بعبدا: ما هذا “العقل المريض” لحزب الله؟...ووقت طرد السفير الإيراني حان
0
آخر الأخبار
2026-02-14
الرئيس سعد الحريري في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري: الرئيس الشهيد حي فيكم وكل سنة تعلنون التمسك بنهجه وانتم "المستقبل"
آخر الأخبار
2026-02-14
الرئيس سعد الحريري في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري: الرئيس الشهيد حي فيكم وكل سنة تعلنون التمسك بنهجه وانتم "المستقبل"
0
أخبار لبنان
2026-02-24
إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه
أخبار لبنان
2026-02-24
إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه
0
أخبار لبنان
07:08
إنذار إسرائيلي إلى سكان اللبوة وعين بورضاي وحوش الغنم
أخبار لبنان
07:08
إنذار إسرائيلي إلى سكان اللبوة وعين بورضاي وحوش الغنم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:13
ربيع الأمين للـLBCI: إدارة الصراع في لبنان خاطئة فنحن نحارب الاحتلال بالقوة لا بالعقل… والحزب ساهم في التحرير واخذ لبنان رهينة
أخبار لبنان
04:13
ربيع الأمين للـLBCI: إدارة الصراع في لبنان خاطئة فنحن نحارب الاحتلال بالقوة لا بالعقل… والحزب ساهم في التحرير واخذ لبنان رهينة
0
أخبار دولية
03:51
إسرائيل تعلن بدء العملية البرية داخل الأراضي اللبنانية… إليكم التفاصيل
أخبار دولية
03:51
إسرائيل تعلن بدء العملية البرية داخل الأراضي اللبنانية… إليكم التفاصيل
0
خبر عاجل
02:36
مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل
خبر عاجل
02:36
مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل
0
أخبار لبنان
19:13
هبة نصر للـLBCI: إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر لتقوم بما تريد أن تقوم به في لبنان لما يسمى "إنهاء المهمّة"... ومطار بيروت خطُّ أحمر من قبل الأميركيين
أخبار لبنان
19:13
هبة نصر للـLBCI: إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر لتقوم بما تريد أن تقوم به في لبنان لما يسمى "إنهاء المهمّة"... ومطار بيروت خطُّ أحمر من قبل الأميركيين
0
أخبار لبنان
15:36
إسرائيل عازمة على توسيع هجماتها على لبنان... هذا ما قالته آمال شحادة للـLBCI
أخبار لبنان
15:36
إسرائيل عازمة على توسيع هجماتها على لبنان... هذا ما قالته آمال شحادة للـLBCI
0
أخبار لبنان
14:28
نزوح والاف المواطنين على الطرقات…
أخبار لبنان
14:28
نزوح والاف المواطنين على الطرقات…
0
أخبار لبنان
14:21
كيف يُقرأ دخول حزب الله على خط الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية أميركياً؟
أخبار لبنان
14:21
كيف يُقرأ دخول حزب الله على خط الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية أميركياً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
لمن لم يتابع: ماذا حصل في اليوم الثالث من الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
لمن لم يتابع: ماذا حصل في اليوم الثالث من الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية؟
0
حال الطقس
14:15
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
14:15
إليكم حال الطقس في لبنان...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:55
ردًا على سلام... بيان من النائب محمد رعد
خبر عاجل
11:55
ردًا على سلام... بيان من النائب محمد رعد
2
خبر عاجل
06:59
تحذير اسرائيلي لسكان برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
06:59
تحذير اسرائيلي لسكان برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت
3
خبر عاجل
23:21
انذار إسرائيلي الى سكان الحدث: من أجل سلامتكم عليكم إخلاء هذه المباني فورا
خبر عاجل
23:21
انذار إسرائيلي الى سكان الحدث: من أجل سلامتكم عليكم إخلاء هذه المباني فورا
4
خبر عاجل
22:52
انذار اسرائيلي عاجل الى سكان بلدات في الجنوب
خبر عاجل
22:52
انذار اسرائيلي عاجل الى سكان بلدات في الجنوب
5
خبر عاجل
22:47
انذار الى سكان الغبيري وحارة حريك في الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
22:47
انذار الى سكان الغبيري وحارة حريك في الضاحية الجنوبية
6
اقتصاد
02:32
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:32
ارتفاع في أسعار المحروقات...
7
خبر عاجل
19:09
أدرعي لسكان حارة حريك: عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له
خبر عاجل
19:09
أدرعي لسكان حارة حريك: عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له
8
خبر عاجل
02:36
مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل
خبر عاجل
02:36
مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More