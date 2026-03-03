الأخبار
الرئيس عون عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة في اتصالين مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء

2026-03-03 | 14:56
الرئيس عون عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة في اتصالين مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء
الرئيس عون عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة في اتصالين مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم مع رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات المتسارعة ، معرباً عن "تضامن لبنان مع الشعب العراقي الشقيق في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة".

وتشاور الرئيس عون مع الرئيسين رشيد والسوداني في التطورات الامنية في لبنان وضرورة العمل من اجل وقف التصعيد واعادة الهدوء والاستقرار.

وكانت مناسبة شكر فيها الرئيس عون كلا من رشيد والسوداني على الدعم العراقي المستمر للبنان، متمنيا ان "ينعم العراق بالأمان والاستقرار".

