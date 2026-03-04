رجي يتصل بنظيره القبرصي: لبنان يقف إلى جانب قبرص في مواجهة الأعمال العدائية

أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية قبرص كوستانتينوس كومبوس، أعرب خلاله عن استنكاره الشديد للاعتداءات التي تتعرض لها الجزيرة.



وأكد رجي خلال الاتصال وقوف لبنان إلى جانب قبرص في مواجهة هذه الأعمال العدائية، مؤكداً التزام بلاده باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً.