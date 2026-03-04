الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لقاءات للرئيس سلام وتأكيد دعم على القرارات المتخذة

أخبار لبنان
2026-03-04 | 04:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لقاءات للرئيس سلام وتأكيد دعم على القرارات المتخذة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لقاءات للرئيس سلام وتأكيد دعم على القرارات المتخذة

زار النواب ابراهيم منيمنة، نجاة عون، فراس حمدان، ياسبن ياسين وبولا يعقوبيان، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا،لتأكيد دعمهم الكامل للقرارات التي اتخذتها الحكومة، والتي تهدف إلى حماية لبنان.

 

وشدّدوا على ضرورة حماية لبنان وحصر السلاح في يد الدولة. 

 

وردًا على سؤال حول ما إذا كان البحث مع الرئيس سلام تناول موضوع الانتخابات النيابية، نفى منيمنة الأمر .

 

وقال: "نؤكد مجددًا دعمنا الواضح لقرارات الحكومة، وضرورة تنفيذها بشكل مباشر وشفاف، ليكون الرأي العام اللبناني والمجتمع الدوليّ على بيّنة من جدية الحكومة في مسار حصر السلاح في يد الدولة".

 

كما استقبل رئيس الحكومة وفدا من كتلة اللقاء الديمقراطيّ برئاسة النائب تيمور جنبلاط.

 

واكتفى النائب جنبلاط بان زيارة الكتلة للرئيس سلام هي لتأييد القرارات التي اتخذتها الحكومة والهادفة لحماية لبنان.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

للرئيس

وتأكيد

القرارات

المتخذة

LBCI التالي
بعد التطورات الأخيرة... إليكم آخر المستجدات من قصر بعبدا
جلسة لمجلس الوزراء لمتابعة البحث في المستجدات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-01

الرئيس عون هنأ القوى العسكرية والأمنية والإسعافية على نجاح الاجراءات المتخذة ليلة رأس السنة

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-01

أمن الدولة نوّهت بالإجراءات الأمنية المتخذة ليلة رأس السنة

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-01

المؤسسة العسكرية: قائد الجيش تفقّد الوحدات المنتشرة عملانيًا مطلعًا على الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة لمناسبة الأعياد

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-03

السفير المصري بعد لقاء عون: نؤكد دعم اللجنة الخماسية لقرار الحكومة وضرورة أن يكون قرار السلم والحرب في يد الدولة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:00

وزير العدل ينبه: ضبط أي سلاح غير مرخّص سيؤدي إلى التوقيف والمحاسبة العسكرية

LBCI
أخبار لبنان
05:58

"الصحة" تدعو الى حماية المنشآت الطبية بعد غارة إسرائيلية تتسبب بأضرار وإصابات في مستشفى بهمن

LBCI
أخبار لبنان
05:46

"اليونيسف": الاطفال يدفعون الثمن الاكبر لتصاعد العنف في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:45

بلدية زحلة – معلقة وتعنايل تحذر من الاتصالات المشبوهة وتهديدات الإخلاء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:28

قبرص: رصد جسم مشبوه قرب المجال الجويّ اللبنانيّ وإغلاق المجال الجويّ فوق مطار لارنكا القبرصيّ

LBCI
آخر الأخبار
04:53

متحدث باسم وزارة الدفاع السعودية: كانت هناك محاولة هجوم على مصفاة رأس تنورة التابعة لأرامكو

LBCI
آخر الأخبار
04:54

متحدث باسم وزارة الدفاع السعودية: التقييمات الأولية تشير إلى أنّ العملية نُفذت بواسطة طائرة مسيرة ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار

LBCI
آخر الأخبار
06:06

الوكالة الوطنية للإعلام: تجدد القصف على بلدة الخيام بشكل مكثف وتمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه تل نحاس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:54

بعد التطورات الأخيرة... إليكم آخر المستجدات من قصر بعبدا

LBCI
خبر عاجل
04:23

كاميرا الـLBCI توثق الأضرار في الفندق المستهدف في بعبدا... وصاحبه يؤكد ألا وجود لأي شخص إيراني

LBCI
آخر الأخبار
01:02

بعد استهداف مبنى... مسؤول الإعلام في بلدية عرمون للـLBCI: الأضرار كبيرة

LBCI
أخبار لبنان
00:40

بعد استهداف فندق... هذا ما قاله عضو بلدية بعبدا سامي معماري للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
00:29

رئيس بلدية الحازمية يؤكد للـLBCI: الفندق المستهدف يقع ضمن نطاق بلدية بعبدا

LBCI
أخبار لبنان
00:08

غارات إسرائيلية ليلا... وجورج كتانة يؤكد للـLBCI سقوط شهداء وجرحى: الصليب الأحمر مستنفر على كل المناطق اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
16:26

نازحون يقتحمون مدرسة السانت جوزيف في زقاق البلاط... هذا ما حصل

LBCI
حال الطقس
14:30

منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان

LBCI
أمن وقضاء
14:29

في منطقتي صور وبنت جبيل... توغلات برية وغارات جوية وقصف مدفعي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
00:40

بعد استهداف فندق... هذا ما قاله عضو بلدية بعبدا سامي معماري للـLBCI

LBCI
اقتصاد
06:54

"المالية" حوّلت المنحة المالية عن شهر آذار للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وللمتقاعدين المدنيين عن أشهر ثلاثة منصرمة

LBCI
خبر عاجل
04:23

كاميرا الـLBCI توثق الأضرار في الفندق المستهدف في بعبدا... وصاحبه يؤكد ألا وجود لأي شخص إيراني

LBCI
أخبار لبنان
11:24

"التربية": المدارس والثانويات الرسمية ستبقى مقفلة هذا الأسبوع... ولتجنب التعليم الحضوري في المدارس الخاصة

LBCI
أمن وقضاء
16:26

نازحون يقتحمون مدرسة السانت جوزيف في زقاق البلاط... هذا ما حصل

LBCI
أمن وقضاء
10:41

إنذار إسرائيلي لسكان مدينة صيدا: لإخلاء هذه المباني فوراً

LBCI
خبر عاجل
00:42

أدرعي يوجه انذارا عاجلا الى سكان حارة حريك: لإخلاء هذه المباني فوراً

LBCI
خبر عاجل
02:44

معلومات الـLBCI: القاضية ميرنا بيضا اصدرت قرارًا بإخلاء قصر العدل في بعبدا بعد اتصال ورد لأحد قاطني مبنى مجاور له يقع قرب مبنى السفارة التركية القديم ولم يعرف بعد مصدر الإتصال

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More