لقاءات للرئيس سلام وتأكيد دعم على القرارات المتخذة

زار النواب ابراهيم منيمنة، نجاة عون، فراس حمدان، ياسبن ياسين وبولا يعقوبيان، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا،لتأكيد دعمهم الكامل للقرارات التي اتخذتها الحكومة، والتي تهدف إلى حماية لبنان.

وشدّدوا على ضرورة حماية لبنان وحصر السلاح في يد الدولة.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان البحث مع الرئيس سلام تناول موضوع الانتخابات النيابية، نفى منيمنة الأمر .

وقال: "نؤكد مجددًا دعمنا الواضح لقرارات الحكومة، وضرورة تنفيذها بشكل مباشر وشفاف، ليكون الرأي العام اللبناني والمجتمع الدوليّ على بيّنة من جدية الحكومة في مسار حصر السلاح في يد الدولة".

كما استقبل رئيس الحكومة وفدا من كتلة اللقاء الديمقراطيّ برئاسة النائب تيمور جنبلاط.

واكتفى النائب جنبلاط بان زيارة الكتلة للرئيس سلام هي لتأييد القرارات التي اتخذتها الحكومة والهادفة لحماية لبنان.