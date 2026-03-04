تحذير عاجل إلى سكان جنوب لبنان: عليكم التوجّه فورًا إلى شمال نهر الليطاني

#عاجل ‼️تحذير عاجل إلى سكان جنوب لبنان

🔸إنّ أنشطة حزب الله الإرهابي تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بالقوة. جيش الدفاع لا ينوي إلحاق الأذى بكم.

🔸حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورًا. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.… pic.twitter.com/4yVqByIonw — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 4, 2026

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي تحذيرًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان.وقال إنّ أنشطة حزب الله تُجبر الجيش الإسرائيليّ على العمل ضده بالقوة.وطالب الأهالي بإخلاء منازلكم فورًا.وقال: “إلى سكان جنوب لبنان، عليكم التوجّه فورًا إلى شمال نهر الليطاني”.وأضاف: “لضمان سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال شمالًا إلى وراء نهر الليطاني”.