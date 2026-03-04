الجيش الاسرائيلي ينشر صورًا أولية وفيديو من نقاط توغّله في جنوب لبنان

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي على منصة "اكس" صورا وفيديو من نقاط توغّل الجيش الإسرائيلي في منطقة جنوب لبنان.



وكتب "تتمركز القوات التابعة لقيادة المنطقة الشمالية في عدة نقاط داخل منطقة جنوب لبنان، وذلك في إطار مفهوم الدفاع الأمامي.



تعمل قوات الفرقة 91 في شرق جنوب لبنان، وقوات الفرقة 210 في منطقة جبل الروس (دوف)، وقوات الفرقة 146 في غرب جنوب لبنان. ويشمل هذا التحرك قوات مشاة، ومدرعات، وهندسة، تعمل بتزامن وتنسيق كاملين.



وقد شرع جيش الدفاع في هذا التحرك من أجل تشكيل طبقة حماية إضافية لسكان المنطقة الشمالية، ومواصلة إحباط التهديدات، ومنع محاولات التسلل إلى أراضي إسرائيل".