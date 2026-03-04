الجيش الإسرائيلي: استهدفنا ورشة لتصنيع مسيّرات حزب الله جنوب الليطاني

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "اكس":



"الجيش أغار على عشرات الاهداف التابعة لحزب الله ومنها منصات وبنى تحتية ومبان ارهابية.



خلال الغارات تم استهداف مواقع إطلاق قذائف صاروخية وصواريخ عدة لحزب الله تم تخزينها جنوب نهر الليطاني بالإضافة إلى ورشة لانتاج طائرات مسيرة ومسيرات درون.



جميع البنى التحتية المستهدفة أستخدمت لدفع بمخططات إرهابية مختلفة ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل.

سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة ضد حزب الله الذي قرر الانخراط في للمعركة والعمل برعاية نظام الارهاب الإيراني ولن يسمح بالمساس بمواطني دولة إسرائيل".