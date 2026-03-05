قرار لوزير العمل علق مهل عدد من المعاملات وتعميم بإمكان تقديم المواطنين معاملاتهم لدى الدوائر الإقليمية التابعة للوزارة

أصدر وزير العمل محمد حيدر اليوم، قرارا يتضمن تعليق مهل عدد من المعاملات الصادرة عن الوزارة. كما أصدر تعميما الى المواطنين الذين بات بإمكانهم تقديم معاملاتهم لدى الدوائر الإقليمية التابعة للوزارة في المحافظات التي يمكنهم الوصول إليها، وذلك حتى لو كانت هذه المعاملات عائدة أساسا لدائرة إقليمية أخرى.



وجاء في القرار: