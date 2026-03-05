الأخبار
الرئيس عون استقبل رئيس الأركان الفرنسي موفدا من ماكرون
أخبار لبنان
2026-03-05 | 09:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس عون استقبل رئيس الأركان الفرنسي موفدا من ماكرون
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الجنرال Fabien Mandon موفداً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وقد اطلع الرئيس عون الجنرال Mandon على الأوضاع الأمنية في لبنان في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية واتساعها وشمولها أماكن سكنية في عدد من المناطق اللبناني.
وحمّل الرئيس عون الموفد الرئاسي الفرنسي شكره إلى الرئيس ماكرون على مبادرته مقدراً وقوف فرنسا الدائم إلى جانب لبنان واللبنانيين، وتأمين المساعدات العاجلة لهم.
أخبار لبنان
جوزاف عون
لبنان
فرنسا
رئيس الأركان الفرنسي
ماكرون
التالي
طيران الشرق الأوسط تؤكد استمرار رحلات الشركة اليوم
اليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء...
السابق
مقالات ذات صلة
اخترنا لكم
زوارنا يقرأون الآن
بالفيديو
الأكثر قراءة
