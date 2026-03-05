الرئيس عون استقبل رئيس الأركان الفرنسي موفدا من ماكرون

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الجنرال Fabien Mandon موفداً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.



وقد اطلع الرئيس عون الجنرال Mandon على الأوضاع الأمنية في لبنان في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية واتساعها وشمولها أماكن سكنية في عدد من المناطق اللبناني.



وحمّل الرئيس عون الموفد الرئاسي الفرنسي شكره إلى الرئيس ماكرون على مبادرته مقدراً وقوف فرنسا الدائم إلى جانب لبنان واللبنانيين، وتأمين المساعدات العاجلة لهم.