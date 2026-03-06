عون يلتقي وفد “الجبهة السيادية من أجل لبنان”… وريفي يؤكد دعم مواقفه السيادية

التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون وفدًا من الجبهة السيادية من أجل لبنان في القصر الجمهوري.



وعقب اللقاء، أدلى النائب أشرف ريفي بتصريح أكد فيه دعم الجبهة الكامل لمواقف رئيس الجمهورية الوطنية وتمسّكه بالقسم الدستوري وحرصه على حماية سيادة لبنان وصون مؤسساته الشرعية.



وشدد ريفي على أهمية تثبيت مرجعية الدولة الواحدة وحصرية القرار الوطني بالمؤسسات الشرعية، بما يعزز قيام دولة قوية وقادرة وعادلة، مثمنًا تمسك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بثوابت السيادة وحرصهما على أن يكون لبنان سيد قراره بعيدًا عن أي وصاية أو ازدواجية في السلطة.



كما اعتبر أن قرار الحكومة المتعلق بملف سلاح حزب الله يشكّل خطوة أساسية في مسار تثبيت مرجعية الدولة وحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية.



وختم ريفي بالتجديد في الثقة برئيس الجمهورية وبالنهج الذي يمثله، مؤكدًا الاستمرار في دعم كل ما يعزز سيادة لبنان واستقراره.