الحجار عقد اجتماعا مع المحافظين في ضوء تزايد حالات النزوح ومتابعة للإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة الأوضاع الراهنة

عقد وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماعا مع المحافظين عبر تقنية الفيديو من غرفة العمليات المركزية في الوزارة، وذلك في ضوء تزايد حالات النزوح ومتابعة للإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة الأوضاع الراهنة في ظل العدوان الاسرائيلي على لبنان.



وخلال الاتصال، استمع الحجار إلى عرضٍ مفصّل لحاجات مراكز الإيواء في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيّما ما يتعلّق بتأمين المستلزمات الأساسية للأهالي النازحين، وشدد على ضرورة متابعة أوضاع مراكز الإيواء بشكلٍ مستمر، والتنسيق الدائم بين المحافظين والبلديات والأجهزة المعنية ووحدة إدارة الكوارث في السرايا الحكومية، بما يضمن توفير الظروف الإنسانية اللائقة لهم.



وأكد الوزير الجهوزية الكاملة لمواكبة أي تطورات ميدانية محتملة، والاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة المواطنين وتقديم الدعم للأهالي الذين اضطروا إلى النزوح من مناطقهم.



هذا واستقبل الوزير الحجار، النائب ملحم خلف وجرى عرض للأوضاع في البلاد لاسيما ما يتعلق بمراكز الإيواء في بيروت.