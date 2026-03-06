اتصال بين سلام والشرع: تعزيز الوجود العسكريّ على الحدود لا يهدف إلا إلى تعزيز ضبط الحدود

أعرب الرئيس السوريّ أحمد الشرع عن تضامنه مع الشعب اللبنانيّ في هذه الظروف الصعبة.

وأكّد، في اتصال هاتفيّ مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أنّ تعزيز الوجود العسكريّ على الحدود السورية–اللبنانية لا يهدف إلا إلى تعزيز ضبط الحدود والحفاظ على الأمن الداخليّ السوريّ.

وأوضح أنّها إجراءات مماثلة لتلك المتخذة على الحدود السورية مع العراق.

وأشار الشرع إلى اهمية استمرار التنسيق بين البلدين.

وشكر الرئيس سلام، من جهته، الرئيس السوريّ على اتصاله وتضامنه مع الشعب اللبنانيّ، مؤكدًا بدوره أهمية استمرار التشاور والتعاون بين لبنان وسوريا.