وزارة الخارجية تستنكر استهداف "اليونيفيل": انتهاك خطير للقانون الدولي

أخبار لبنان
2026-03-07 | 08:05
وزارة الخارجية تستنكر استهداف "اليونيفيل": انتهاك خطير للقانون الدولي

أعلنت وزارة الخارجية أنه في خضمّ العمليات العسكرية الجارية بين إسرائيل وحزب الله، تعرّض مساء أمس مركز الكتيبة الغانية في قوّة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، الواقع في بلدة القوزح، للقصف، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة جنود من قوّات حفظ السلام، إصابة أحدهم خطرة، وقد نُقل إلى أحد مستشفيات بيروت لتلقّي العلاج.

وإذ تنتظر وزارة الخارجية نتائج التحقيقات التي تجريها "اليونيفيل" لكشف ملابسات هذا الاعتداء الخطير، فإنها تدينه بأشدّ العبارات، أيّاً تكن الجهة المسؤولة عنه.

وتؤكّد الوزارة أنّ هذا الاعتداء يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدّمها القرار 1701.  

كما تجدّد الوزارة رفضها القاطع لأيّ استهداف لقوّات حفظ السلام التي تؤدّي مهمّة نبيلة في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتعبّر عن تضامنها الكامل مع جمهورية غانا ومع قيادة قوّة اليونيفيل، متمنّية الشفاء العاجل للجنود المصابين.
 

أخبار لبنان

الخارجية

تستنكر

استهداف

"اليونيفيل":

انتهاك

للقانون

الدولي

