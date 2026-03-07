وزير الثقافة ندد باستهداف موقع البص الاثريّ في صور: لا وجود عسكريا ولا أمنيا فيه ولا يمكن استعمال هذه الحجة لقصف المواقع

ندّد وزير الثقافة غسان سلامة "باستهداف العدوان الاسرائيلّي للموروث الثقافي والحضاري للمواقع الاثرية اللبنانية اثر تعرض أطراف موقع البص الأثريّ في مدينة صور لإضرار مادية داخل الموقع".

وقال: "الموقع مدرج على لائحة التراث العالمي وعلى لائحة الحماية المعززة وفق اتفاقية لاهاي 1954 البروتوكول الثاني في اليونسكو الذي يؤمن حماية معززة أثناء النزاعات المسلحة".

وأضاف: "بعد الاتصال بالأجهزة الأمنية والمحافظات في مختلف المناطق اللبنانية، المواقع الأثرية ليس فيها أي وجود عسكري او أمني وبالتالي لا يمكن استعمال هذه الحجة لقصفها او المساس بها، وهي تحت إدارة المديرية العامة للآثار مباشرة".