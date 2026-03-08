الأمن العام ينعى المفتش أول الشهيد يحيى شكر

نعت المديرية العامة للأمن العام المفتش أول الشهيد يحيى شكر، الذي استشهد بتاريخ 07 /03 /2026 جراء استهداف العدو الإسرائيلي بلدة النبي شيت - بعلبك.



وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:



- من مواليد 19 /04 /1992 النبي شيت.



- تطوع في الأمن العام برتبة مأمور متمرن بتاريخ 03/10/2016.



- حائز على تنويه عدد 1.



- الوضع العائلي: أعزب.



تقام مراسم التشييع اليوم، في الساعة 15:15 في بلدة النبي شيت.