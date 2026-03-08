"للسوريين حصرا"... فتح معبر العريضة الحدودي أمام العابرين من لبنان إلى سوريا سيراً على الأقدام

فُتح معبر العريضة الحدودي أمام العابرين من لبنان إلى سوريا سيراً على الأقدام فقط، "حصرا للسوريين" وذلك بسبب استمرار انهيار الجسر الذي يربط بين البلدين وعدم إمكانية عبور الآليات.

وقد شوهد مرور عدد من المواطنين السوريين عبر المعبر وهم يحملون حاجياتهم، حيث تولّى عناصر الأمن العام اللبناني تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات اللازمة، وذلك ضمن الأطر القانونية والأنظمة المرعية الإجراء.