الرئيس عون تلقى اتصالا تضامنيا من شيخ الأزهر

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من شيخ الأزهر الشريف الامام الأكبر الدكتور احمد محمد احمد الطيب مستطلعاً الأوضاع الراهنة في لبنان ومعبراً عن تضامنه مع الشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به.



وشكر الرئيس عون الامام الدكتور الطيب على عاطفته مقدراً ما أعلنه من تضامن مع اللبنانيين ودعائه بان تنتهي معاناتهم في اسرع وقت.