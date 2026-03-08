"حزب الله": استهدفنا كريات شمونة وموقع المرج بصليات صاروخية

أعلن "حزب الله" في بيان أنه "ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 17:55 من اليوم الأحد 08/03/2026 للمرة الثانية بصليةٍ صاروخيّة".

وأوضح أنه "تم استهداف عند الساعة 13:00 من بعد ظهر اليوم تجمّع لآليّات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع المرج قبالة بلدة مركبا الحدوديّة، بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة".