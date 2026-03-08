وزارة الصحة دانت الاستهداف المباشر لمركز الهيئة الصحية في زفتا

صدر عن وزارة الصحة العامة بيان شجب "الاستهداف المباشر من قبل العدو الإسرائيلي لمركز الهيئة الصحية في زفتا قضاء النبطية ما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة اثنين بجروح".

وأكد البيان "أن الوزارة تستنكر هذا التمادي في ممارسة العنف ضد مسعفين يقومون بواجبهم الإنساني حيث من المفترض أن يتم تحييدهم بموجب القوانين والمعاهدات الدولية واتفاقيات جنيف. الا ان العدو الإسرائيلي يصر على ضرب هذه القوانين بعرض الحائط محولا المسعفين إلى أهداف مباشرة".

وكررت وزارة الصحة العامة دعوة الهيئات الصحية الدولية والمنظمات الانسانية إلى إعلاء الصوت، "كي لا يتحول هذا الخرق الخطير والذي يتكرر منذ بداية العدوان إلى واقع يشوه ما تبقى من إنسانية، خصوصا أن أعداد الشهداء والجرحى من المسعفين في تزايد مستمر".