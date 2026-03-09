الصادق: الحزب يضغط على المحكمة العسكرية للإفراج عن عناصره الموقوفين

كتب النائب وضاح الصادق على منصة "اكس":



"قضاة المحكمة العسكرية يتعرضون لضغط كبير للإفراج عن عناصر الحزب الموقوفين، ولا سيما بعد تحديد موعد محاكمتهم بسرعة غريبة لم تتجاوز 24 ساعة، وهو أمر لم نشهده سابقًا.

فإذا حدث ذلك وتم إخلاء سبيلهم اليوم، نكون قد وجهنا رسالة سيئة جدًا إلى المجتمع الدولي بعد بيان قائد الجيش، مفادها أننا لا نزال دولة تحت سيطرة حزب الله، ما يمنح إسرائيل ذريعة إضافية وأقوى لتنفيذ تهديداتها، بغطاء دولي كان حتى الآن يمنعها من استهداف منشآت الدولة.

وهنا يبرز السؤال الأهم: هل هناك داخل الدولة من يريد إدخالها كاملة في الحرب، دعمًا لمنطق الحزب: عليّ وعلى أعدائي؟".