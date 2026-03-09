المفتي قبلان: لتكن الدولة بحجم المسؤولية التاريخية للعقيدة الوطنية وأي خطأ في تبديلها يفجر لبنان

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانا قال فيه: "نتوقّع من الدولة اللبنانية أن تكون بحجم المسؤولية التاريخية للعقيدة الوطنية التي لا تقبل التغيير أو التبديل، وأي خطأ في هذا المجال يفجّر لبنان، والمجلس النيابي ضمانة تمثيلية وميثاقية، والرئيس نبيه بري أكبر ضامن وطني في عالم المواثيق وما يلزم لها، ولبنان بأصل وجوده وبقائه قرين التضحيات السيادية التي أثبتت أنّ لبنان يبقى ويستمر بقدراته الداخلية ووحدته الوطنية فقط، واللحظة لنخرج من لعبة الحقد الداخلي والمواقف المجنونة والقنابل النفسية المهووسة بنار الفتن والصفقات، وبيع المواقف للخارج خيانة، وما يصلح للبنان يصلح لكل الطوائف التي تشكل الهيكل الصلب للعائلة اللبنانية، والساعة الآن لتاريخ لبنان وصموده وتضامنه الشامل وتأكيد نديّته الوطنية بعيداً عن سكاكين الخارج التي لا تجيد إلا ذبح الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والمجلس النيابي اليوم يعيد تأسيس قوته التمثيلية العليا ليكون بقيادة الأخ العزيز الرئيس نبيه بري الخندق الأمامي بمشروع وحدة ونديّة وسيادة لبنان".