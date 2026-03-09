وزيرة الشؤون ووزير المالية يوضّحان المهام المنجزة في الأسبوع الأوّل من النزوح

أكّدت وزيرة الشؤون حنين السيد أنّ الوزارة تنسق يوميًا معالاجهزة والوزارات الأخرى بهدف أن لا يبقى أحد من دون مأوى.



وقالت: "فعّلنا أكثر من 567 مركزًا".



وأوضحت أنّهم وزّعوا وجبات ساخنة مطالبين بالتنسيق عبر غرفة العمليات.



وحوّلوا مساعدات نقدية لخمسين ألف عائلة نازحة.



أمّا وزير المالية ياسين جابر، فأوضح أنّ دور الوزارة يكمن في الدعم الماليّ لتلبية الحاجات كلها.



ولفت إلى عقده اجتماعًا مع الجمارك لتأكيد التسهيلات في شأن إدخال البضائع كلها.