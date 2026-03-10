أبو الحسن بعد جريمة المديرج: لكشف الجناة سريعاً ومعاقبتهم

ارتُكبت جريمة مروّعة في منطقة المتن الأعلى، حيث عُثر على جثة الشاب إ.أ مقتولاً عند جسر المديرج، في سيارته.



وعلى الفور حضر الطبيب الشرعي والأجهزة الأمنية وبوشرت التحقيقات.



وقام أمين سرّ كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن بمتابعة تفاصيل الجريمة مع الأجهزة الأمنية وعائلة المغدور منذ اللحظات الأولى، حيث زار أسرة المغدور مقدماً التعازي وعقد إجتماعاً مع الأهالي والمشايخ في منزل والد المغدور الشيخ وائل الاعور.



وأكد المجتمعون ضرورة الإسراع في إلقاء القبض على الجناة بأسرع وقت ممكن وكشف تفاصيل هذه الجريمة المروّعة ومحاكمة المرتكبين، وحصر القضية بالجناة ومعاقبتهم بأشد العقوبات.